Empresas & Management

¿Cómo pueden prepararse las empresas ante la volatilidad de los combustibles?

El diésel adquiere particular importancia por su utilización en transporte pesado, distribución, agricultura y construcción, por lo que incluso compañías con un consumo directo reducido pueden enfrentar aumentos de costos a través de sus proveedores.

Por revistaeyn.com La volatilidad internacional de los combustibles está elevando la presión sobre las empresas latinoamericanas y obliga a cambiar el enfoque: más que intentar anticipar cuánto subirán o bajarán los precios del petróleo, las compañías necesitan prepararse para distintos escenarios y medir cómo un shock energético puede afectar toda su operación. El riesgo es especialmente relevante para Centroamérica, Haití y República Dominicana. Según la CEPAL, si los precios del petróleo se mantienen 25 % por encima de los niveles de 2025, este grupo registraría en 2026 un deterioro de aproximadamente 0.9 % del PIB en su balanza comercial, debido principalmente a su condición de importadores netos de energía.

La presión puede trasladarse rápidamente desde los combustibles hacia el transporte, la logística, las materias primas, los seguros, la producción y los márgenes empresariales. El diésel adquiere particular importancia por su utilización en transporte pesado, distribución, agricultura y construcción, por lo que incluso compañías con un consumo directo reducido pueden enfrentar aumentos de costos a través de sus proveedores. Ante este contexto, BluePoint plantea que las empresas trabajen con tres escenarios: una normalización de las tensiones y los costos; una volatilidad prolongada con precios elevados durante varios meses; y un escalamiento de las disrupciones que afecte simultáneamente energía, logística, seguros e insumos. “En períodos de alta incertidumbre, la ventaja no está necesariamente en predecir exactamente qué va a ocurrir, sino en estar preparado para distintos escenarios”, afirmó Javier Medrano, director general de BluePoint.