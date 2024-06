EEUU: Hijo de Joe Biden es declarado culpable de posesión ilegal de arma

"Jill y yo amamos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es", dijo Biden. "Muchas familias en las cuales alguno de sus miembros lucha contra las adicciones pueden entender el orgullo que se siente al ver a alguien a quien se ama salir de ellas y ser fuerte y resiliente en la recuperación", añadió el mandatario.

"Acepto el resultado de este caso y seguiré respetando el proceso judicial", aseguró.

Hunter Biden se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión, aunque se espera una sentencia más leve, incluso sin cárcel, por no tener antecedentes penales.

El fiscal especial David Weiss sostuvo que el hijo de Biden fue declarado culpable "por sus decisiones ilegales cuando era un adicto, por su decisión de mentir en una declaración oficial para comprar un arma y después por su decisión de conservarla en su poder" y no debido a sus adicciones a las drogas y el alcohol.

Durante el juicio, el abogado defensor Abbe Lowell había asegurado a los jurados que Hunter Biden "ya no consumía drogas" cuando adquirió el arma, que además "no estuvo nunca cargada, ni fue sacada ni utilizada durante los once días en que la tuvo en su poder".

El proceso, junto con otro caso en el que Hunter se enfrenta a cargos de evasión fiscal en California, complica los esfuerzos de los demócratas por mantener el foco en Trump, el primer expresidente en ser declarado culpable de delitos penales.

El republicano James Comer, presidente de una comisión de investigación de la Cámara de Representantes, se felicitó por el veredicto que consideró como "un paso responsable que debe ir más allá, hasta investigar a todos los implicados en el entorno de la influencia corruptora de Biden".

Hunter Biden ha estado durante mucho tiempo en la mira de los republicanos, que impulsaron una exhaustiva investigación dentro del Congreso señalándolo de corrupción y tráfico de influencias, aunque nunca se presentaron cargos en su contra por eso.

Sus negocios en China y Ucrania también sirvieron de base para que los republicanos intentaran abrir procesos de juicio político para destituir a su padre, pero esos esfuerzos no prosperaron.