CK Hutchison retrasa las negociaciones de venta de negocio portuario para 2026

Empresas & Management

Por revistaeyn.com CK Hutchison Holdings descartó que la controvertida venta de su negocio portuario a un consorcio se complete este año y retrasó su concreción hasta 2026, aunque mantiene expectativas positivas sobre la operación tras invitar a un inversionista chino a participar en la transacción. Frank Sixt, co-director general de CK Hutchison, en una sesión informativa posterior a la presentación de resultados, señaló que “la transacción no se completaría este año incluso si se alcanzaran acuerdos vinculantes antes, dada la complejidad del negocio, que abarca 43 puertos, incluidos dos [Cristóbal y Balboa] en el estratégico Canal de Panamá”.

El conglomerado podría obtener más de US$19.000 millones en efectivo si el acuerdo se concretara. Sixt agregó: “Estamos en una nueva etapa de nuestro acuerdo, que incluye, como hemos dicho, negociaciones con un importante inversor estratégico chino. Creo que hay una probabilidad razonable de que esas conversaciones conduzcan a un acuerdo beneficioso para todas las partes, incluido nosotros mismos, y, lo más importante, que sea aprobado por todas las autoridades relevantes”. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, CK Hutchison dijo este jueves 14 de agosto que tenía un nuevo inversor. Fuentes consultadas por Reuters aseguran que se trataría de la empresa china Cosco. Esta venta ha enfrentado la crisis política y económica entre China y Estados Unidos. Además de la oposición de las autoridades chinas que no desean que se incluya un inversor extranjero, como en su momento fue la estadounidense BlackRock. El presidente estadounidense Donald Trump planteó en su momento que respaldaba la inversión que efectuaría BlackRock al adquirir la división portuaria de la empresa hongkonesa. Sin embargo, el plazo venció y BlackRock no ha expresado, por lo menos públicamente, si mantiene el interés de adquirir las concesiones portuarias, en las que destacan los puertos de Balboa y Cristóbal, en ambas entradas del Canal de Panamá.