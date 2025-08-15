Gildan Activewear y HanesBrands logran acuerdo para fusionarse en un gigante textil

Empresas & Management

Tras el acuerdo el control de la compañía recaerá sobre la canadiense Gildan que dará paso a una empresa valorada en US$4.400 millones.

Por José A. Barrera - revistaeyn.com Gildan Activewear Inc. y HanesBrands Inc. anunciaron el 13 de agosto un acuerdo definitivo para fusionarse, en una operación que valorará la nueva empresa en US$4,400 millones y otorgará el control a la canadiense Gildan, que adquirirá la estadounidense HanesBrands por US$2,200 millones. La movida empresarial tiene especial interés en mercados como el centroamericano donde se ubican puntos de producción de ambas firmas: Gildan (con sede en Montreal) tiene plantas en Honduras y Nicaragua, mientras que HanesBrands (con sede en Winston-Salem) opera cuatro plantas en El Salvador donde por más de una década ha figurado como el mayor exportador de la plaza.

"Hoy es un momento histórico en el viaje de Gildan, ya que buscamos unir fuerzas con HanesBrands. Estamos muy contentos de dar la bienvenida al equipo de HanesBrands a la familia Gildan", comentó Glenn J. Chamandy, presidente CEO de Gildan, empresa con sede en Canadá. La combinación de las empresas creará un líder mundial en ropa básica, con acceso a marcas icónicas de ropa interior y una red de fabricación integrada verticalmente de bajo costo aún más fortalecida. "Con esta transacción, nuestros ingresos se duplicarán y lograremos una escala que nos distingue claramente. La combinación con HanesBrands fortalece nuestro posicionamiento con la oportunidad de expandir la presencia de la marca ‘Hanes’ en ropa deportiva en todos los canales, al tiempo que mejora el alcance minorista de Gildan para su cartera de marcas”, añadió Chamandy.

En busca de más eficiencias

De acuerdo con el CEO de Gildan, la nueva plataforma integrada verticalmente de bajo costo y de última generación se utilizará para mejorar la eficiencia e impulsar la innovación. “Estamos entusiasmados con la próxima etapa de crecimiento y seguimos enfocados en apoyar a nuestros clientes y continuar impulsando el valor para los accionistas a largo plazo", dijo. Por su parte, Steve Bratspies, CEO de HanesBrands, destacó que la transacción “representa una poderosa alineación del compromiso compartido” con la calidad, la innovación y la excelencia. “Tenemos un gran respeto por la fortaleza de fabricación de Gildan y su largo historial de éxito. Esperamos expandir la cartera de HanesBrands de marcas líderes de ropa interior y experiencia en el mercado y abrir nuevas puertas para el crecimiento y el impacto como parte de Gildan", apuntó.

"Esta transacción representa un momento crucial en la historia de Gildan", destacó Michael Kneeland, presidente de la junta directiva de Gildan quien calificó a Hanes como una marca distinguida con un legado orgulloso. La fusión da paso a una empresa que reportó ventas netas por US$6.883 millones. La transacción tiene como objetivo lograr sinergias de al menos US$200 millones en un plazo de tres años, según el comunicado, y aumentar en al menos un 20% los beneficios por acción de Gildan. Los accionistas de HanesBrands poseerían alrededor del 19,9% de las acciones de Gildan.

