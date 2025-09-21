El 80 aniversario de la ONU se celebra aquejado por la precaria salud del multilateralismo

POR EFE

La Organización de Naciones Unidas celebra este año el 80 aniversario de su fundación sin grandes alharacas, ya que la idea misma del multilateralismo sobre la que se construyó su inmenso rascacielos-sede a orillas del East River en Manhattan se encuentra cada vez más en entredicho por parte de un país que quiere erigirse como única potencia.

El Estados Unidos de Donald Trump se ha dedicado a desmontar sistemáticamente las premisas sobre las que se fundó la ONU, empezando por su papel de pacificador: nada más asumir el poder, Trump se erigió en mediador en conflictos tan dispares como el que enfrenta a India con Pakistán, República Democrática del Congo con Ruanda, Armenia con Azerbaiyán, Camboya con Tailandia o Egipto con Etiopía.

En todos esos casos, hubo algo en común: Trump dejó de lado por completo a la ONU como garante de la paz mundial, y aunque los resultados de sus mediaciones han sido dispares -algunos han vuelto a las armas-, ha quedado claro que el presidente estadounidense prefiere la 'pax americana' a tener que pasar por el filtro más exigente de la ONU.

Y en los dos conflictos más divisivos del siglo XXI -el de Ucrania y, sobre todo, el de Gaza- Trump ha optado por nombrar a un supermediador -su amigo millonario Steve Witkoff- para forzar sendas treguas, hasta ahora sin éxito por la negativa de Rusia o de Israel a acceder a un alto el fuego. También en estos dos casos la ONU ha estado clamorosamente ausente.

Trump ha ido más lejos, como cuando ha puesto fin prematuro a la FINUL, una misión de cascos azules de un lugar donde la guerra es casi una razón de ser, el sur del Líbano, pese a que la comunidad internacional en pleno entendía que debían seguir interponiéndose entre Israel y Líbano.

Aquel día en que se votó el fin de la FINUL, en el Consejo de Seguridad, el representante chino Geng Shuang fue inusualmente franco: según él, fue "la obstinada insistencia de un miembro permanente" la que obligó a poner fin a la misión de paz "en perfecto desprecio de las voces de la gran mayoría del Consejo, de la tensión en el terreno y de la preocupación legítima del Líbano".