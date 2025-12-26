Gmail estaría lanzando una nueva función que permite cambiar dirección de correo

De forma discreta y sin un anuncio oficial, la compañía empezó a habilitar la posibilidad de cambiar la dirección @gmail.com sin perder información ni servicios asociados a la cuenta.

Google está comenzando a modificar una de las reglas más rígidas de su servicio de correo electrónico, una decisión que podría aliviar a millones de usuarios que arrastran direcciones de Gmail creadas hace años y que hoy ya no representan su identidad profesional o personal.

La novedad fue detectada a través de una actualización en las páginas de ayuda de Google, aunque por ahora solo aparece visible en la versión en hindi. Este detalle ha despertado especulaciones sobre un lanzamiento inicial en India o en mercados donde ese idioma es predominante. En contraste, la página de soporte en inglés mantiene aún la advertencia tradicional: que las direcciones de Gmail, por regla general, no se pueden modificar.

De acuerdo con la información disponible, el cambio de dirección se implementará de manera gradual. Google señala que la función llegará a todos los usuarios, aunque no establece fechas concretas ni aclara qué regiones tendrán acceso primero. Consultada al respecto, la empresa no ha ofrecido comentarios públicos ni ha emitido un comunicado formal.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo esquema es que la dirección antigua no desaparece. Al realizar el cambio, el correo original se conserva como un alias, lo que significa que los mensajes enviados a esa cuenta seguirán llegando a la bandeja de entrada.

Además, ese correo previo continuará siendo válido para iniciar sesión en servicios como Google Drive, Maps o YouTube, evitando interrupciones en el ecosistema digital del usuario.

Hasta ahora, quienes deseaban un nuevo correo de Gmail debían abrir una cuenta distinta y trasladar manualmente sus datos, un proceso complejo que implicaba riesgos de pérdida de información y problemas con aplicaciones de terceros vinculadas al correo original. Con la nueva opción, Google asegura que todo el contenido existente —correos, fotos, mensajes y archivos— permanece intacto tras el cambio de dirección.