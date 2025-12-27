¿Qué buscan conocer las empresas en una entrevista de trabajo?

Empresas & Management

Experta en contrataciones asegura que resulta especialmente atractivo cuando los candidatos relatan iniciativas impulsadas fuera del ámbito laboral.

Por revistaeyn.com Las áreas de recursos humanos afinan su mirada para identificar algo más que experiencia técnica en los candidatos. Las empresas buscan personas capaces de conectar con la cultura corporativa y demostrar, con hechos concretos, que comparten los principios que rigen a la organización. Así lo explica Stephanie Kramer, ejecutiva con más de dos décadas de trayectoria en la industria de la belleza y actual responsable de recursos humanos de las operaciones de L’Oréal en Norteamérica.

Desde su posición, Kramer ha participado en innumerables procesos de selección y asegura que una de las primeras señales de un buen candidato es el conocimiento genuino de los valores de la empresa. Pasión por lo que se hace, espíritu innovador, mentalidad emprendedora, apertura al cambio, búsqueda constante de la excelencia y sentido de responsabilidad forman parte de ese ADN corporativo. Sin embargo, aclara que no basta con recitarlos de memoria. Para la ejecutiva, lo verdaderamente revelador es escuchar cómo las personas enlazan esos valores con su propia historia. Más que discursos ensayados, busca afinidad real. “No me interesa alguien que diga lo correcto solo para agradar; quiero notar que esos principios le nacen”, ha señalado en entrevistas. Esa conexión personal permite prever si el aspirante podrá integrarse de manera natural al equipo. La innovación, por ejemplo, no se limita a proponer ideas brillantes en el trabajo formal. Kramer suele indagar de dónde surgen esas ideas, cómo se comparten y de qué manera se enriquecen al colaborar con otros. Le resulta especialmente atractivo cuando los candidatos relatan iniciativas impulsadas fuera del ámbito laboral: proyectos personales, actividades con amigos o acciones comunitarias que comenzaron pequeñas y crecieron gracias al trabajo colectivo.