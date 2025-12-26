El oro en 2025: Del activo refugio a pilar estratégico del sistema financiero

Por revistaeyn.com
Los mercados internacionales despertaron con todas las miradas puestas en el valor del oro y de la plata. El oro ha logrado superar los US$4.529 y la plata los US$75, esta madrugada, lo que supone nuevos máximos históricos tras los logrados el pasado miércoles.
Así, a falta de cinco días para que termine 2025, el oro registra una revalorización del 71,81 %, mientras que la de la plata se aproxima al 160 %.
El oro no fue simplemente uno de los activos con mejor desempeño en 2025. Fue, sobre todo, uno de los más reveladores.
Más que atravesar un rally excepcional, el movimiento anual del metal expuso un cambio profundo en la forma en que los mercados evalúan el riesgo monetario, la política económica y el rol de los activos reales.
UN AÑO DE RESIGNIFICACIÓN
A lo largo de 2025, el precio del oro marcó más de 50 máximos históricos, una señal poco habitual incluso en ciclos alcistas prolongados. El avance no respondió a un único factor coyuntural, sino a una combinación de fuerzas estructurales:
● Compras sostenidas de bancos centrales, particularmente en economías emergentes, en un contexto de creciente diversificación de reservas.
● Flujos constantes hacia fondos cotizados respaldados por oro físico, que se tradujeron en demanda efectiva del metal.
● Descenso de las tasas reales, a medida que los mercados comenzaron a descontar un giro más acomodaticio de la Reserva Federal.
● Persistencia de tensiones geopolíticas, que reforzaron la búsqueda de activos percibidos como refugio.
El resultado fue un desplazamiento conceptual: el oro dejó de ser visto únicamente como cobertura ante episodios de volatilidad y empezó a comportarse, cada vez más, como una referencia monetaria alternativa en un sistema financiero fragmentado.
PROYECCIONES CON CAUTELA
Hacia el final del año, el mercado comenzó a mostrar señales de consolidación. Tras un ascenso acelerado, el oro entró en una fase de ajuste técnico que, lejos de invalidar la tendencia, suele acompañar a los ciclos alcistas de largo plazo.
Los indicadores técnicos sugieren que la estructura de fondo permanece intacta. Sin embargo, la magnitud de la suba reintroduce una variable conocida pero incómoda para los inversores: el riesgo de correcciones.
El antecedente histórico de finales de los años setenta sigue presente en la memoria de los analistas. Entonces, un rally prolongado fue seguido por caídas significativas, aun cuando los fundamentos estructurales no habían desaparecido. La lección no es anticipar un cambio de régimen, sino reconocer que incluso los mercados con sesgo alcista requieren gestión activa del riesgo.
2026: CONSENSO ALCISTA, CON MATICES
Las proyecciones para 2026 mantienen un tono mayoritariamente positivo, aunque menos uniforme que en años anteriores. Las principales instituciones financieras coinciden en que los fundamentos que impulsaron al oro en 2025 no se han agotado, pero difieren en la velocidad y profundidad del movimiento futuro.
Algunas estimaciones sitúan el precio del oro cerca de US$4.900 hacia finales de 2026, apoyadas en la expectativa de tasas reales más bajas y en la continuidad de las compras oficiales. Otras previsiones introducen escenarios más prudentes, advirtiendo que un fortalecimiento del dólar o una política monetaria menos expansiva podrían moderar el avance.
Lo que resulta significativo es que ninguna de las grandes casas de análisis contempla un retorno a los niveles previos al ciclo alcista iniciado en 2024. El piso del mercado parece haberse desplazado de forma estructural.
En concreto, las principales fuentes hacen estas proyecciones:
● JP Morgan Global Research (muy optimista)
Proyecta que el precio del oro podría promediar US$5.055 por onza hacia el cuarto trimestre de 2026, con posibilidad de superar los US$5.000.
● Goldman Sachs (alcista estructural)Mantiene una visión positiva con pronósticos de que el oro siga rompiendo récords impulsado por demanda estructural de bancos centrales y entradas en ETFs.
● Deutsche Bank y otros bancos europeos
Deutsche Bank estima un rango US$3.950– US$4.950 en 2026, señalando que los fundamentales siguen respaldando precios altos.
IMPLICANCIAS PARA INVERSORES Y EMPRESAS
Para los gestores de activos, el oro ha dejado de ser una posición táctica y se consolida como un componente estructural de las carteras, en particular como instrumento de diversificación frente a riesgos macroeconómicos y financieros difíciles de modelizar.
Para las empresas y las áreas de tesorería, el metal emerge como una herramienta de gestión patrimonial y cobertura, especialmente relevante en entornos de volatilidad cambiaria, presión inflacionaria o fragmentación geopolítica.
En ambos casos, la estrategia dominante parece inclinarse hacia una acumulación gradual, aprovechando eventuales correcciones, más que hacia una exposición concentrada en máximos.
(Con información de EFE, Goldman Sachs, JP Morgan, Deustche Bank, Lite Finance)