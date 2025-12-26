El oro en 2025: Del activo refugio a pilar estratégico del sistema financiero

Así, a falta de cinco días para que termine 2025, el oro registra una revalorización del 71,81 %, mientras que la de la plata se aproxima al 160 %.

Los mercados internacionales despertaron con todas las miradas puestas en el valor del oro y de la plata. El oro ha logrado superar los US$4.529 y la plata los US$75, esta madrugada, lo que supone nuevos máximos históricos tras los logrados el pasado miércoles.

El oro no fue simplemente uno de los activos con mejor desempeño en 2025. Fue, sobre todo, uno de los más reveladores.

Más que atravesar un rally excepcional, el movimiento anual del metal expuso un cambio profundo en la forma en que los mercados evalúan el riesgo monetario, la política económica y el rol de los activos reales.

UN AÑO DE RESIGNIFICACIÓN

A lo largo de 2025, el precio del oro marcó más de 50 máximos históricos, una señal poco habitual incluso en ciclos alcistas prolongados. El avance no respondió a un único factor coyuntural, sino a una combinación de fuerzas estructurales:

● Compras sostenidas de bancos centrales, particularmente en economías emergentes, en un contexto de creciente diversificación de reservas.

● Flujos constantes hacia fondos cotizados respaldados por oro físico, que se tradujeron en demanda efectiva del metal.

● Descenso de las tasas reales, a medida que los mercados comenzaron a descontar un giro más acomodaticio de la Reserva Federal.

● Persistencia de tensiones geopolíticas, que reforzaron la búsqueda de activos percibidos como refugio.

El resultado fue un desplazamiento conceptual: el oro dejó de ser visto únicamente como cobertura ante episodios de volatilidad y empezó a comportarse, cada vez más, como una referencia monetaria alternativa en un sistema financiero fragmentado.

PROYECCIONES CON CAUTELA

Hacia el final del año, el mercado comenzó a mostrar señales de consolidación. Tras un ascenso acelerado, el oro entró en una fase de ajuste técnico que, lejos de invalidar la tendencia, suele acompañar a los ciclos alcistas de largo plazo.

Los indicadores técnicos sugieren que la estructura de fondo permanece intacta. Sin embargo, la magnitud de la suba reintroduce una variable conocida pero incómoda para los inversores: el riesgo de correcciones.