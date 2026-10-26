El Salvador: crecimiento de remesas se desacelera a 3,5% a septiembre

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Las remesas familiares enviadas a El Salvador acumularon US$7.619,9 millones entre enero y septiembre, un crecimiento de 3,5% respecto al mismo período del año anterior, según el Banco Central de Reserva (BCR). Aunque el flujo de dinero continúa al alza, su ritmo de expansión se desaceleró significativamente frente al aumento de 18,5% registrado en los primeros nueve meses de 2025.
El monto acumulado este año supera en US$260,9 millones los US$7.359 millones recibidos durante enero-septiembre del año pasado. Sin embargo, el menor crecimiento porcentual refleja una moderación en el avance de uno de los principales flujos de ingresos externos de la economía salvadoreña.
El número de operaciones también mostró un comportamiento más lento. El BCR contabilizó 20,2 millones de transacciones durante los primeros nueve meses de 2026, un incremento de apenas 0,4% en comparación con las 20.1 millones reportadas en igual período de 2025. Esta estadística no incluye los envíos en efectivo ni las recargas a teléfonos móviles.
Estados Unidos continúa como principal origen
Estados Unidos se mantiene como el principal país de origen de las remesas, con US$7.031,5 millones, un crecimiento interanual de 3,3%. Canadá aportó US$63,8 millones, con un avance de 1,4%, mientras que España registró US$55.8 millones, un incremento de 13,4%. Italia sumó US$47,2 millones, con un crecimiento de 9,9%.
En contraste, las remesas procedentes de México disminuyeron 3,3%, hasta US$9,2 millones.
Por distribución territorial, la zona central de El Salvador concentró el 35,4% de los ingresos por remesas, seguida de la región oriental, con 30,1%. La zona occidental representó el 17,1% y la paracentral, el 12,1%. San Salvador encabezó la recepción departamental, con el 18,3% del total.
El informe del BCR también muestra modificaciones en la forma de recibir estos recursos. Los envíos con abono a cuentas bancarias elevaron su participación de 32,9% a 36,3% entre enero-septiembre de 2025 y el mismo lapso de 2026. En cambio, las remesas cobradas en ventanilla redujeron su peso de 62,5% a 59%.
Los hombres representaron el 58,2% de los remitentes, mientras que las mujeres constituyeron el 51,7% de los receptores. En cuanto a los montos promedio por departamento, Chalatenango registró el valor más alto, con US$476,3, frente a un promedio nacional de US$361,5.