El Salvador: crecimiento de remesas se desacelera a 3,5% a septiembre

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Las remesas mantienen una trayectoria creciente, pero con una expansión más moderada y un aumento reducido en el número de operaciones durante 2026, reporta el BCR.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Las remesas familiares enviadas a El Salvador acumularon US$7.619,9 millones entre enero y septiembre, un crecimiento de 3,5% respecto al mismo período del año anterior, según el Banco Central de Reserva (BCR). Aunque el flujo de dinero continúa al alza, su ritmo de expansión se desaceleró significativamente frente al aumento de 18,5% registrado en los primeros nueve meses de 2025. El monto acumulado este año supera en US$260,9 millones los US$7.359 millones recibidos durante enero-septiembre del año pasado. Sin embargo, el menor crecimiento porcentual refleja una moderación en el avance de uno de los principales flujos de ingresos externos de la economía salvadoreña.

El número de operaciones también mostró un comportamiento más lento. El BCR contabilizó 20,2 millones de transacciones durante los primeros nueve meses de 2026, un incremento de apenas 0,4% en comparación con las 20.1 millones reportadas en igual período de 2025. Esta estadística no incluye los envíos en efectivo ni las recargas a teléfonos móviles.

Estados Unidos continúa como principal origen

Estados Unidos se mantiene como el principal país de origen de las remesas, con US$7.031,5 millones, un crecimiento interanual de 3,3%. Canadá aportó US$63,8 millones, con un avance de 1,4%, mientras que España registró US$55.8 millones, un incremento de 13,4%. Italia sumó US$47,2 millones, con un crecimiento de 9,9%. En contraste, las remesas procedentes de México disminuyeron 3,3%, hasta US$9,2 millones. Por distribución territorial, la zona central de El Salvador concentró el 35,4% de los ingresos por remesas, seguida de la región oriental, con 30,1%. La zona occidental representó el 17,1% y la paracentral, el 12,1%. San Salvador encabezó la recepción departamental, con el 18,3% del total.