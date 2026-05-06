Finanzas

El Salvador posee 7.643 bitcoins en su reserva con inversión de de US$622,3 millones

La compra de bitcoin ha continuado en los primeros cuatro días de mayo de este año, con la adquisición diaria de una moneda, a pesar del rechazo de un 90 % de la población al uso cotidiano de la criptomoneda.

Por Agencia EFE El Gobierno de El Salvador posee 7.643 bitcoins en su llamada reserva estratégica, tras la compra de aproximadamente 1.633 monedas digitales de este criptoactivo entre enero de 2025 y abril de 2026, con lo que la inversión económica del proyecto asciende a más de US$622,3 millones, según registros oficiales. De acuerdo con los datos alojados en el portal bitcoin.gob.sv/es, la compra de bitcoin ha continuado en los primeros cuatro días de mayo de este año, con la adquisición diaria de una moneda, a pesar del rechazo de un 90 % de la población al uso cotidiano de la criptomoneda.

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Bukele. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), ente financiero con el que el Gobierno llegó en 2024 a un acuerdo económico -que aún no se ha materializado- limitó el uso y la compra de bitcoin, y el Congreso salvadoreño eliminó la obligación de aceptar la moneda digital y suprimió el papel estatal en su uso. Por el momento, se desconoce si la reserva de este activo digital será utilizada por el Ejecutivo de Bukele para financiar un proyecto específico a corto o a mediano plazo. La incorporación del bitcoin en la economía salvadoreña ha permitido la utilización de carteras de criptomonedas para el envío a El Salvador, desde el exterior, de remesas.