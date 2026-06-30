La economía de El Salvador creció 4,8 % en primer trimestre, el doble del promedio

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador registró un crecimiento de 4.8 % durante el primer trimestre de 2026 respecto al primer trimestre de 2025. En términos monetarios, el PIB alcanzó US$9,261.8 millones, lo que representa un incremento de US$604.7 millones, reporta el Banco Central de Reserva (BCR).
El crecimiento económico del primer trimestre supera por más del doble a la tasa de crecimiento promedio de los primeros trimestres de los últimos 17 años (2.2%).
Este resultado estuvo respaldado por un crecimiento en la mayoría de las actividades productivas salvadoreñas, puesto que, según el enfoque de la producción, 17 de las 19 actividades económicas registraron variaciones positivas y representaron en conjunto el 80.3 % del PIB, señala el BCR.
Entre las actividades con mayor dinamismo destacaron Construcción (13.5 %), Minas y canteras (11.1 %), Transporte y almacenamiento (7.6 %) y Hoteles y restaurantes (7.1 %).
Asimismo, otras actividades que presentaron crecimiento fueron Salud (5.5 %), Servicios profesionales y técnicos (5.4%), Esparcimiento (4.7 %), Industria (4.4 %), Servicios administrativos y de apoyo a las empresas (3.6 %), Comercio (3.4%), Actividades inmobiliarias (3.4 %), Financiero (3.3 %), Información y comunicaciones (2.7 %), Servicios del Gobierno (2.5 %), Electricidad (1.6% ), Servicios personales (1.2 %) y Agua (0.6 %); en contraste, las actividades de Enseñanza (-0.3 %) y Agropecuario (-0.8 %) registraron leves contracciones y representaron el 6.7% del PIB en valores monetarios.
"En un contexto internacional caracterizado por incertidumbre y presiones sobre la economía global, el desempeño de la economía salvadoreña estuvo impulsado principalmente por factores internos favorables y mayor comercio exterior", paunta el BCR.
Entre los factores internos destacan las políticas orientadas a estimular la inversión, la ejecución de proyectos estratégicos y las medidas dirigidas a fortalecer el ingreso disponible de los hogares, como la implementación de la Ley de la Quincena 25.
La inversión, tanto pública como privada, desempeñó un papel central en este crecimiento, particularmente a través del sector Construcción, que se consolidó como uno de los principales motores de la economía.
Adempas, las exportaciones de bienes y servicios de El Salvador crecieron 5 % en términos monetarios, impulsadas por el dinamismo de productos industriales y tradicionales, así como por el crecimiento de los servicios.
El turismo en El Salvador se consolidó como un pilar clave del crecimiento, con la llegada de 1.3 millones de visitantes internacionales, que fueron una fuente de ingresos para el país, dada la compra de bienes y servicios durante su estadía.
Por su parte, el fortalecimiento de la demanda interna estuvo asociado al incremento en las remesas familiares, que aumentaron 7.3 %, alcanzando US$2,435.6 millones en el primer trimestre. Este flujo de ingresos contribuyó a estimular el consumo privado, favoreciendo el desempeño de sectores como comercio, restaurantes, transporte y entretenimiento.
Como resultado, se observó una expansión del consumo interno, impulsada tanto por el mayor poder adquisitivo de los hogares como por el incremento en el flujo de visitantes internacionales.