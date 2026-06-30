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La economía de El Salvador creció 4,8 % en primer trimestre, el doble del promedio

Este resultado estuvo respaldado por un crecimiento en la mayoría de las actividades productivas, puesto que, según el enfoque de la producción, 17 de las 19 actividades económicas registraron variaciones positivas y representaron en conjunto el 80.3 % del PIB, señala el BCR.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador registró un crecimiento de 4.8 % durante el primer trimestre de 2026 respecto al primer trimestre de 2025. En términos monetarios, el PIB alcanzó US$9,261.8 millones, lo que representa un incremento de US$604.7 millones, reporta el Banco Central de Reserva (BCR). El crecimiento económico del primer trimestre supera por más del doble a la tasa de crecimiento promedio de los primeros trimestres de los últimos 17 años (2.2%).

Este resultado estuvo respaldado por un crecimiento en la mayoría de las actividades productivas salvadoreñas, puesto que, según el enfoque de la producción, 17 de las 19 actividades económicas registraron variaciones positivas y representaron en conjunto el 80.3 % del PIB, señala el BCR. Entre las actividades con mayor dinamismo destacaron Construcción (13.5 %), Minas y canteras (11.1 %), Transporte y almacenamiento (7.6 %) y Hoteles y restaurantes (7.1 %). Asimismo, otras actividades que presentaron crecimiento fueron Salud (5.5 %), Servicios profesionales y técnicos (5.4%), Esparcimiento (4.7 %), Industria (4.4 %), Servicios administrativos y de apoyo a las empresas (3.6 %), Comercio (3.4%), Actividades inmobiliarias (3.4 %), Financiero (3.3 %), Información y comunicaciones (2.7 %), Servicios del Gobierno (2.5 %), Electricidad (1.6% ), Servicios personales (1.2 %) y Agua (0.6 %); en contraste, las actividades de Enseñanza (-0.3 %) y Agropecuario (-0.8 %) registraron leves contracciones y representaron el 6.7% del PIB en valores monetarios.