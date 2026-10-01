La economía de El Salvador creció 5,1% en el segundo trimestre

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En valores monetarios, el Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador alcanzó los US$10.060,6 millones, lo que representa US$926.5 millones más que en el segundo trimestre de 2025, reporta el BCR.

Por revistaeyn.com La economía de El Salvador registró un crecimiento interanual de 5,1% durante el segundo trimestre de 2026, resultado que refleja una aceleración con respecto al mismo período del año anterior, reporta el Banco Central de reserva (BCR). En valores monetarios, el Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador alcanzó los US$10.060,6 millones, lo que representa US$926,5 millones más que en el segundo trimestre de 2025.

El crecimiento estuvo respaldado por el desempeño favorable de la mayoría de las actividades económicas de El Salvador. Entre las actividades con mayor expansión destacaron la construcción (11,2%), salud (8,7%), electricidad (8,1%), explotación de minas y canteras (7,9%), esparcimiento (7,8%) y servicios profesionales y técnicos (7,0%), detalla el BCR. También sobresalieron los resultados de hoteles y restaurantes (6,3%), servicios del Gobierno (6,1%), actividades inmobiliarias (6,0%), enseñanza (5,7%), información y comunicaciones (5,2%), servicios financieros y de seguros (5.0%), comercio (4.2%) y transporte y almacenamiento (4.2%), indica el BCR. La construcción continuó como uno de los principales motores de la economía, impulsada por el desarrollo de proyectos inmobiliarios, comerciales, turísticos, logísticos y de infraestructura pública. Este dinamismo estuvo acompañado por una mayor inversión, reflejada en el crecimiento interanual de 30,9 % del crédito destinado a la construcción y de 65,1 % del financiamiento para vivienda a junio de 2026. En línea con esta evolución, el consumo aparente de cemento de El Salvador aumentó 19,9 % respecto al mismo período del año anterior, evidenciando una mayor ejecución de obras y proyectos.