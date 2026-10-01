La economía de El Salvador creció 5,1% en el segundo trimestre

Por revistaeyn.com
La economía de El Salvador registró un crecimiento interanual de 5,1% durante el segundo trimestre de 2026, resultado que refleja una aceleración con respecto al mismo período del año anterior, reporta el Banco Central de reserva (BCR).
En valores monetarios, el Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador alcanzó los US$10.060,6 millones, lo que representa US$926,5 millones más que en el segundo trimestre de 2025.
El crecimiento estuvo respaldado por el desempeño favorable de la mayoría de las actividades económicas de El Salvador. Entre las actividades con mayor expansión destacaron la construcción (11,2%), salud (8,7%), electricidad (8,1%), explotación de minas y canteras (7,9%), esparcimiento (7,8%) y servicios profesionales y técnicos (7,0%), detalla el BCR.
También sobresalieron los resultados de hoteles y restaurantes (6,3%), servicios del Gobierno (6,1%), actividades inmobiliarias (6,0%), enseñanza (5,7%), información y comunicaciones (5,2%), servicios financieros y de seguros (5.0%), comercio (4.2%) y transporte y almacenamiento (4.2%), indica el BCR.
La construcción continuó como uno de los principales motores de la economía, impulsada por el desarrollo de proyectos inmobiliarios, comerciales, turísticos, logísticos y de infraestructura pública. Este dinamismo estuvo acompañado por una mayor inversión, reflejada en el crecimiento interanual de 30,9 % del crédito destinado a la construcción y de 65,1 % del financiamiento para vivienda a junio de 2026.
En línea con esta evolución, el consumo aparente de cemento de El Salvador aumentó 19,9 % respecto al mismo período del año anterior, evidenciando una mayor ejecución de obras y proyectos.
Por su parte, la actividad de suministro de electricidad registró un crecimiento impulsado por el incremento de la demanda energética derivado de las altas temperaturas observadas durante mayo y junio de 2026. En ese contexto, el consumo de electricidad aumentó 7,2% en mayo y 9,7% en junio en términos interanuales, alcanzando un máximo histórico de 715,8 GWh en mayo de 2026.
De igual forma, la demanda interna también estuvo respaldada por las remesas familiares, que totalizaron US$2.625 millones entre abril y junio de 2026, fortaleciendo la capacidad de gasto de los hogares salvadoreños.
En contraste, únicamente las actividades de servicios personales (-0,5%) y agropecuaria (-0,9%) registraron contracciones respecto al segundo trimestre de 2025. En conjunto, ambas actividades representaron el 6,4% del PIB en términos monetarios. Los resultados del segundo trimestre reflejan una economía respaldada por la inversión, el crecimiento de los servicios y la fortaleza de la demanda interna, señala el BCR.