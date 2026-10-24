Exportaciones de El Salvador crecen 3,7 % a septiembre y acumulan US$5.093 millones

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Las exportaciones de bienes de El Salvador sumaron US$5.093,1 millones entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un aumento de 3,7 % frente a los US$4.910,8 millones registrados durante el mismo período de 2025, según el Informe Gráfico de Comercio Internacional de Mercancías del Banco Central de Reserva (BCR).
El resultado refleja un aumento de US$182,3 millones en los ingresos generados por las ventas de mercancías al exterior, en un período en el que las importaciones del país continuaron creciendo y ampliaron el déficit comercial.
La evolución de las exportaciones estuvo marcada por un comportamiento desigual entre los principales productos de la oferta exportable salvadoreña.
Las prendas y los accesorios de vestir, uno de los rubros más representativos de las ventas externas, registraron una reducción en su valor, al pasar de US$1.180,9 millones a US$1.125,7 millones, de acuerdo con la clasificación de comercio internacional utilizada por el BCR.
En contraste, algunos productos industriales mostraron avances. Las exportaciones de maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos aumentaron de US$305 millones a US$383,9 millones, mientras que los artículos manufacturados diversos subieron de US$369,6 millones a US$392,8 millones.
También crecieron las ventas de cereales y sus preparados, que alcanzaron US$279,9 millones, frente a US$252,6 millones en los primeros nueve meses de 2025.
Por destino, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado para los productos salvadoreños, aunque las exportaciones hacia ese país disminuyeron de US$1.662,3 millones a US$1.612 millones.
Guatemala ocupó el segundo lugar, con compras por US$1.005,5 millones, un incremento respecto a los US$944,2 millones del año anterior. Honduras, por su parte, recibió mercancías por US$798,3 millones, por debajo de los US$813 millones registrados en 2025.
Las exportaciones hacia Centroamérica totalizaron US$2.568,1 millones, frente a US$2.493,5 millones del período anterior, lo que evidencia un crecimiento en el comercio intrarregional pese a la caída del resultado exportador global.
El comportamiento de septiembre también mostró una moderación. Las ventas externas de ese mes alcanzaron US$465,8 millones, por debajo de los US$510,7 millones de septiembre de 2025.