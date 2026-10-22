Panamá: Préstamos personales alcanzan US$8.826 millones y crecen 4 % a septiembre

Finanzas

El saldo total de los créditos reportados en la plataforma de APC Experian ascendió a US$42.762 millones, mientras que la cartera del sistema bancario concentró US$37.918 millones, con un incremento del 3.2 % respecto a septiembre de 2025.

Por revistaeyn.com La cartera de préstamos personales en Panamá alcanzó un saldo de US$8.826 millones al cierre de septiembre de 2026, un crecimiento interanual del 4 %, según las cifras de APC Experian. Este segmento se mantiene como uno de los principales componentes del financiamiento bancario, en un mercado que también registra avances en los créditos para automóviles y las tarjetas de crédito. El saldo total de los créditos reportados en la plataforma de APC Experian ascendió a US$42.762 millones, mientras que la cartera del sistema bancario concentró US$37.918 millones, con un incremento del 3.2 % respecto a septiembre de 2025.

En cuanto al comportamiento de pago, los préstamos personales registraron una morosidad del 3,3 %. Este porcentaje se encuentra por debajo del indicador de 4,8 % correspondiente a la cartera bancaria con atrasos superiores a 61 días, lo que refleja diferencias en el desempeño de los distintos productos financieros. Los préstamos hipotecarios continúan como el principal componente del crédito bancario panameño, con un saldo de US$21.610 millones, equivalente a un crecimiento interanual del 1,7 % y una morosidad del 4,8 %. Por su parte, los préstamos para la compra de automóviles sumaron US$2.440 millones, con un aumento del 10,2 % frente al mismo mes del año anterior. Su indicador de morosidad se ubicó en 2,1 %, el más bajo entre las principales carteras bancarias mencionadas en el reporte.