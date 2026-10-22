Panamá: Préstamos personales alcanzan US$8.826 millones y crecen 4 % a septiembre

Por revistaeyn.com
La cartera de préstamos personales en Panamá alcanzó un saldo de US$8.826 millones al cierre de septiembre de 2026, un crecimiento interanual del 4 %, según las cifras de APC Experian. Este segmento se mantiene como uno de los principales componentes del financiamiento bancario, en un mercado que también registra avances en los créditos para automóviles y las tarjetas de crédito.
El saldo total de los créditos reportados en la plataforma de APC Experian ascendió a US$42.762 millones, mientras que la cartera del sistema bancario concentró US$37.918 millones, con un incremento del 3.2 % respecto a septiembre de 2025.
En cuanto al comportamiento de pago, los préstamos personales registraron una morosidad del 3,3 %. Este porcentaje se encuentra por debajo del indicador de 4,8 % correspondiente a la cartera bancaria con atrasos superiores a 61 días, lo que refleja diferencias en el desempeño de los distintos productos financieros.
Los préstamos hipotecarios continúan como el principal componente del crédito bancario panameño, con un saldo de US$21.610 millones, equivalente a un crecimiento interanual del 1,7 % y una morosidad del 4,8 %.
Por su parte, los préstamos para la compra de automóviles sumaron US$2.440 millones, con un aumento del 10,2 % frente al mismo mes del año anterior. Su indicador de morosidad se ubicó en 2,1 %, el más bajo entre las principales carteras bancarias mencionadas en el reporte.
Las tarjetas de crédito también mantienen una tendencia expansiva. Su saldo llegó a US$3,083 millones, un 8,1 % más que en septiembre de 2025. Sin embargo, este producto presentó una morosidad del 8,8 %, la tasa más elevada entre las principales carteras bancarias, sin incluir las cuentas contra reserva.
Fuera del sector bancario, las cooperativas reportaron una cartera de US$1,695 millones, con un crecimiento del 2,4 % y una morosidad del 7.4 %. Las financieras, en tanto, acumularon US$1,964 millones, un incremento interanual del 11,8 %.
Los datos de nuevas operaciones, correspondientes a agosto de 2026, muestran que bancos, cooperativas y financieras registraron 66.510 nuevas obligaciones. De estas, 37.191 fueron otorgadas por bancos, 4.506 por cooperativas y 24.813 por financieras.
En la banca destacaron las 16.175 nuevas tarjetas de crédito y los 15.988 préstamos personales. En las financieras, este último producto sumó 16.536 nuevas obligaciones.
Al cierre de septiembre, la plataforma de APC Experian registraba 2.570,117 personas, de las cuales 2.481,899 eran panameños o residentes. En conjunto, las cifras muestran una expansión del financiamiento, aunque con diferencias importantes en el crecimiento y la morosidad según el tipo de crédito.