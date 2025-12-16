El Salvador: nueva reforma a la Constitución, amplía período de magistrados de ente electoral

Centroamérica & Mundo

Esta reforma se da meses después que la Asamblea Legislativa aprobó, en julio pasado, cambios a seis artículos de la Constitución para, entre otros aspectos, habilitar la reelección indefinida del presidente de la República y amplía el mandato de cinco a seis años.

POR EFE El partido oficialista Nuevas Ideas, que domina la Asamblea Legislativa de El Salvador, y sus aliados aprobaron este martes una reforma a la Constitución para ampliar a seis años el período de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La modificación del artículo 208 de la Carta Magna, aprobada con dispensa de trámite -sin estudio ni discusión en el pleno- con los votos de 57 diputados de 60 en el Congreso, establece que el período de los cinco magistrados del TSE pasa de cinco a seis años. Además, acorta el actual período -que comenzó en septiembre de 2024 y concluiría en julio 2029- para que finalice en 31 de julio de 2027, año el que se realizarán en febrero las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

Esta reforma, que será ratificada este mismo martes durante la sesión plenaria que se desarrolla, no contó con los votos de los tres diputados de los partidos de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y VAMOS. Marcela Villatoro, diputada de Arena, señaló que la reforma "busca la concentración del poder" y apuntó que "a los actuales magistrados los tienen en período de prueba y si les funciona los van a reelegir".