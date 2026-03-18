La IA impulsa salarios más altos y redefine mercado laboral, según estudio de Oxford

Empresas & Management

Con la rápida adopción de la inteligencia artificial aumentando el valor de estas habilidades, investigaciones recientes muestran que esto ahora está afectando los salarios, la calidad del empleo y las decisiones de contratación.

Por revistaeyn.com La rápida expansión de la inteligencia artificial (IA) no solo está transformando la forma en que operan las empresas, sino que también está reconfigurando los salarios, la calidad del empleo y los criterios de contratación a nivel global. Así lo advierte Fabian Stephany, profesor asistente de Inteligencia Artificial y Trabajo en el Oxford Internet Institute, quien ha liderado investigaciones sobre el impacto económico de estas habilidades emergentes.

Al igual que tecnologías históricas como la electricidad o internet, la IA se perfila como una tecnología de propósito general capaz de reorganizar industrias enteras. Sin embargo, su impacto no depende únicamente de su desarrollo, sino de la capacidad de empresas y trabajadores para adoptarla. “La inteligencia artificial está transformando la manera en que las personas viven y trabajan”, señala Stephany, subrayando que el verdadero cambio económico ocurre cuando las habilidades necesarias se difunden ampliamente. Uno de los efectos más visibles de esta transformación es el incremento en los salarios. De acuerdo con el análisis de más de 10 millones de ofertas laborales en el Reino Unido, los candidatos con habilidades en IA reciben, en promedio, salarios un 23 % más altos que aquellos sin estas competencias. Este diferencial supera incluso el retorno inmediato de títulos académicos tradicionales, lo que evidencia un cambio hacia modelos de contratación basados en habilidades. “El aumento de la demanda no ha sido acompañado por un crecimiento equivalente en la oferta de talento”, explica el investigador. Esta brecha ha generado una escasez global que eleva el valor de las capacidades en IA y obliga a las empresas a competir intensamente por profesionales calificados. Pero el impacto va más allá de la remuneración. Las compañías están mejorando las condiciones laborales para atraer talento especializado. Datos de Estados Unidos muestran que los empleos vinculados a la IA tienen el doble de probabilidades de ofrecer licencias parentales más amplias y hasta tres veces más opciones de trabajo remoto o híbrido.