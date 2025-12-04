Elecciones El Salvador: aprueban fondo de US$172,1 millones para comicios 2027

POR EFE

La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó este martes un presupuesto de 172,1 millones de dólares para las elecciones generales de 2027 en El Salvador, en las que por primera vez se votará para un período de Gobierno de seis años y en las que quedará habilitada la reelección presidencial indefinida.

El fondo, solicitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que fue avalado en la víspera por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto del Congreso, fue aprobado hoy con los votos de 57 diputados de 60 en el órgano Legislativo.

De los 172,1 millones de dólares, 46,7 millones serán destinados al proceso del voto de los salvadoreños en el exterior, de acuerdo con el decreto legislativo leído en la sesión plenaria de este martes.