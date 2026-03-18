Centroamérica & Mundo

Sequía y riesgo de El Niño ponen en alerta a 75.000 personas en Norte de CA

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ha destinado US$3,8 millones en medidas anticipatorias que buscan mitigar el impacto antes de que la crisis se profundice.

Por revistaeyn.com La amenaza de una nueva sequía en el Corredor Seco de Centroamérica ha encendido las alertas de organismos internacionales y gobiernos de la región. Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP), unas 75.000 personas en Honduras, Guatemala y El Salvador ya se preparan para enfrentar los efectos de la escasez de lluvias, en un contexto marcado por la posible intensificación del fenómeno de El Niño. El organismo ha destinado US$3,8 millones en medidas anticipatorias que buscan mitigar el impacto antes de que la crisis se profundice. Estas acciones incluyen transferencias monetarias, entrega de granos básicos, monitoreo climático y campañas informativas para comunidades vulnerables que dependen, en gran medida, de la agricultura de subsistencia.

De acuerdo con el WFP, la sequía podría afectar directamente la temporada agrícola conocida como “la primera”, clave para la siembra de cultivos como maíz, frijol y arroz. Si las lluvias no llegan en mayo, el principal mes de cultivo, se prevé una caída en la producción, lo que a su vez podría elevar los precios de los alimentos y agravar la inseguridad alimentaria en la región. Actualmente, más de nueve millones de personas en Centroamérica enfrentan dificultades para acceder a alimentos suficientes, una situación que podría empeorar con la intensificación de condiciones climáticas adversas. En este contexto, la directora regional del WFP, Lena Savelli, advirtió que “en América Central, donde la agricultura de subsistencia sostiene a cientos de miles de familias, la sequía puede arrasar con años de esfuerzo en cuestión de semanas”. Savelli subrayó además la importancia de actuar con anticipación: “Prepararse con acciones anticipatorias es proteger la dignidad y el futuro de quienes dependen de la tierra”.