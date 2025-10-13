El Salvador: presidente fondo OPEP se reúne con Nayib Bukele

Por revistaeyn.com

El presidente del fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), Abdulhamid Alkhalifa, estuvo de visita en El Salvador.

Como parte de su agenda, se incluyó una reunión con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, donde además se oficializó la entrega de préstamos valorados en US$100 millones para la nación centroamericana.

En una reunión previa, con el ministro de Hacienda, Jerson Posada, se confirmaron US$70 millones de financiamiento para la fase II del programa Surf City, cofinanciado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La Opep dijo que este primer monto buscará fortalecer la infraestructura y la resiliencia climática en el corredor costero de La Libertad, así como rehabilitar 23 kilómetros de carreteras e impulsar el turismo sostenible.

Por otra parte, se otorgarán US$30 millones para el programa “Rural adelante”, cofinanciado con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Con este, se buscará fortalecer los ingresos, la resiliencia y seguridad alimentaria de 74,000 hogares rurales, así como promover la agricultura climáticamente inteligente y garantizar la inclusión de mujeres, jóvenes y comunidades indígenas en este proceso.