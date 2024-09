Estados Unidos apoyará a la investigación del accidente de helicóptero en El Salvador

El mandatario asistió al homenaje fúnebre de las víctimas e hizo guardia de honor junto. 'No voy a adelantar investigaciones, porque no las tengo, pero algo me dice que, sea lo que sea que haya pasado, algo nos va a demostrar el heroísmo de estos pilotos', dijo Bukele.