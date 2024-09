Los 100 días del segundo mandato de Nayib Bukele en 4 claves

POR EFE

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está cerca de cumplir los primeros 100 días de su segundo mandato consecutivo, pese a la prohibición constitucional, que se han visto marcados por señalamientos contra su partido, demandas de mejoras económicas y la continuidad del régimen de excepción.

Estas son las claves de este periodo, en el que Bukele tampoco ha tenido mayores apariciones en público:

1. El desgaste alcanza a su partido

De acuerdo con Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana, uno de los temas que ha marcado los primeros meses del segundo Gobierno de Bukele ha sido "la primera crisis de imagen ante la opinión pública del partido del presidente".

Esto debido, de acuerdo con Escobar, por el "uso del presupuesto legislativo que no se ha hecho público, no hay información sobre cómo se usa, no hay rendición de cuentas del partido".

Un grupo de activistas cibernéticos habría filtrado la base de datos de los cientos de empleados del Congreso, dominado por el partido Nuevas Ideas (NI), lo que desencadenó una serie de críticas en redes sociales.