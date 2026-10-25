Europa protesta: la fractura social que pone a prueba a sus gobiernos

Por: Revistaeyn.com

Las calles europeas reúnen conflictos que comparten un malestar, aunque sus detonantes sean diferentes.

En Francia, las demandas educativas confluyen con el rechazo al encarecimiento de la vida; en España y Portugal, la vivienda moviliza a quienes encuentran cada vez más difícil pagar un alquiler; en Italia se manifiestan contra el encarecimiento de la vida, el precio de la vivienda y el rearme militar y en Albania y Serbia, las protestas cuestionan la corrupción y a sus gobiernos.

La cobertura de Deutsche Welle (DW) describe una expansión de las movilizaciones desde los centros educativos hacia otros sectores sociales.

Las imágenes de incendios, enfrentamientos y saqueos han colocado otra pregunta en el centro del debate: quién transforma ese descontento en violencia y quién intenta aprovecharlo.

Responder exige distinguir las demandas, los responsables de los ataques y las campañas que amplifican el conflicto.

Cuatro perspectivas ayudan a interpretar esta crisis. Pueden coexistir, pero tienen distinto respaldo probatorio y explican dimensiones diferentes de lo que ocurre.

1. La tesis social: una promesa de progreso que pierde credibilidad

El primer elemento es el más visible: hay reivindicaciones concretas y protagonistas identificables.

En Francia, según DW, uno de los focos iniciales fue la huelga de profesores de un instituto de Créteil, al sureste de París, por los recortes de personal y la falta de financiación. Los alumnos se sumaron y la movilización creció. En Portugal y España, las dificultades para acceder a una vivienda constituyen otro detonante.

El relevamiento de El País contabiliza al menos 177 protestas en 12 países entre el 15 de septiembre y el 23 de octubre. La mayoría fueron pacíficas. Estudiantes, sindicatos y organizaciones vecinales participan en conflictos nacionales distintos, sin que esa coincidencia permita identificar un movimiento continental coordinado.

Desde esta perspectiva, el problema político surge cuando estudiar, trabajar o cumplir las reglas deja de percibirse como un camino suficiente para construir una vida independiente. La vivienda, la educación y el poder adquisitivo convergen en una expectativa frustrada de progreso.

Esta interpretación permite comprender las demandas. Para explicar los ataques y los saqueos, sin embargo, hay que examinar también a quienes los ejecutan y cómo se organizan.

2. La tesis de la radicalización: quién convierte el malestar en violencia

Las manifestaciones pacíficas y los episodios violentos pueden compartir escenario sin tener los mismos protagonistas ni objetivos.

El Ministerio del Interior francés atribuye parte de los ataques del sábado 24 de octubre a grupos de izquierda radical y ultraizquierda que se formaron dentro o en los márgenes de las marchas. Su balance provisional, publicado este domingo, registra 410.000 manifestantes, 1.314 detenciones y 53 agentes heridos.

La comparación introduce un matiz frente a la idea de una escalada ininterrumpida: el mismo ministerio informa de menos detenciones, agentes lesionados e intervenciones por incendios que el sábado anterior.

En Italia, la detención de Youssef Siher, señalado por la policía como presunto organizador del Movimiento 17 de Octubre y autor de mensajes de incitación, aporta una pista sobre determinadas convocatorias digitales.

La inmigración requiere una distinción adicional. AP no encontró respaldo para responsabilizar colectivamente a inmigrantes o musulmanes de los disturbios franceses. En Milán, la policía sí informó de participación de extranjeros e italianos hijos de inmigrantes, cuyas motivaciones requieren investigación.

3. La tesis política: gobiernos con dificultades para representar y responder

El conflicto se vuelve más difícil de contener cuando las instituciones carecen de capacidad para ofrecer respuestas y sostener acuerdos.

Francia concentra esa tensión. Las elecciones legislativas anticipadas de 2024 dejaron una Asamblea fragmentada, sin una mayoría clara. La sucesión de primeros ministros y las dificultades para aprobar iniciativas forman parte del contexto en el que se desarrolla la protesta.

EFE recoge el diagnóstico del historiador Emmanuel de Waresquiel, quien considera que Macron ha perdido parte de su legitimidad política. Otros especialistas citados por la agencia relacionan la crisis con la debilidad de un Ejecutivo sin respaldo parlamentario suficiente. Son interpretaciones sobre su autoridad y capacidad de gobierno, distintas de una pérdida de legitimidad constitucional.

Desde esta lectura, las calles expresan también una crisis de intermediación: demandas que no encuentran una respuesta suficiente en los mecanismos políticos habituales.

La actuación estatal forma parte del debate. La comisión de investigación impulsada en la Asamblea Nacional francesa examinará la organización de los grupos violentos, el papel de las redes sociales y posibles injerencias extranjeras, pero también la preparación policial y los fallos en el mantenimiento del orden.

4. La tesis de la instrumentalización: quién aprovecha las fracturas

La existencia de causas internas no impide que actores externos intenten profundizar las divisiones.

Alliance4Europe, organización dedicada a la defensa de la democracia europea, analizó 547.471 publicaciones en plataformas y sitios informativos, en nueve idiomas. Sus investigadores atribuyen con alta confianza una campaña coordinada a la operación rusa Doppelgänger.

Según el estudio, esa red aprovechó agravios sociales reales para dirigir el enojo contra la ayuda a Ucrania. Los autores también identificaron distorsiones posteriores que presentaron los disturbios como un conflicto provocado por inmigrantes.

El alcance del hallazgo tiene un límite explícito: el informe afirma que no encontró evidencia de que un actor extranjero estuviera detrás del origen de las protestas. Documentar mensajes coordinados permite estudiar una operación de influencia; aunque no determina por sí mismo cuántas personas se movilizaron o cometieron delitos por su efecto.

Las declaraciones oficiales tampoco son uniformes. El ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, ha hablado de una guerra híbrida mediante redes sociales. Euronews recoge esa acusación y señala la distancia entre los señalamientos públicos y las pruebas disponibles para atribuir a potencias extranjeras la generación de los disturbios.

Macron introdujo una distinción semejante el 21 de octubre: afirmó que no tenía elementos de injerencia exterior visible en los acontecimientos, pero denunció manipulación extranjera de la información y el uso de los disturbios con fines políticos, incluido los presuntamente operados por el mismísimo presidente Donald Trump.

Europa afronta así varias tareas simultáneas: responder a las demandas, investigar la violencia, recuperar capacidad de gobierno y contener las operaciones que explotan sus divisiones.

Reducir todo a una conspiración dejaría sin explicar el malestar; atribuirlo exclusivamente a la frustración social dejaría fuera la organización de ataques y la manipulación documentada.

La prueba para sus gobiernos será actuar sobre esas dimensiones con respuestas verificables. Restablecer el orden puede contener una jornada de disturbios, pero recuperar la confianza exigirá demostrar que la política todavía puede ofrecer soluciones.