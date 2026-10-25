Hoy Brasil vota entre la continuidad de Lula y el regreso del bolsonarismo

Por Revistaeyn.com

Brasil celebra este domingo 25 de octubre la segunda vuelta presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro. Unos 158,7 millones de electores están convocados a decidir si el actual mandatario obtiene un cuarto período o si el bolsonarismo regresa al poder de la mano del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.

Los colegios electorales abrieron a las 8:00, hora de Brasilia. La votación llega sin un desenlace anticipable en los sondeos. Las últimas encuestas de Datafolha y Quaest otorgan a Flávio Bolsonaro el 51% de los votos válidos, frente al 49% de Lula.

La ventaja numérica del opositor se mantiene dentro del margen de error de dos puntos porcentuales de ambos estudios, por lo que configura un empate técnico.