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Hoy Brasil vota entre la continuidad de Lula y el regreso del bolsonarismo

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro disputan este domingo la Presidencia con una diferencia de dos puntos en las últimas encuestas, dentro del margen de error. La decisión enfrenta propuestas distintas sobre gasto público, seguridad y política exterior, con un Congreso favorable a la derecha como condicionante del próximo gobierno.

  • Hoy Brasil vota entre la continuidad de Lula y el regreso del bolsonarismo

    Las últimas encuestas de Datafolha y Quaest otorgan a Flávio Bolsonaro el 51% de los votos válidos, frente al 49% de Lula. (Fotos: Archivo)
2026-10-25

Por Revistaeyn.com

Brasil celebra este domingo 25 de octubre la segunda vuelta presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro. Unos 158,7 millones de electores están convocados a decidir si el actual mandatario obtiene un cuarto período o si el bolsonarismo regresa al poder de la mano del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.

Los colegios electorales abrieron a las 8:00, hora de Brasilia. La votación llega sin un desenlace anticipable en los sondeos. Las últimas encuestas de Datafolha y Quaest otorgan a Flávio Bolsonaro el 51% de los votos válidos, frente al 49% de Lula.

La ventaja numérica del opositor se mantiene dentro del margen de error de dos puntos porcentuales de ambos estudios, por lo que configura un empate técnico.

La participación puede inclinar la elección

Lula apuesta por su legado social

Flávio ofrece recortes, privatizaciones y mayor dureza penal

El Congreso y la economía marcarán el día siguiente

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