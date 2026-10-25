Obama acusa a Trump de "caos y crueldad" en mítines por los demócratas

Por: Revistaeyn.com - Agencias

El expresidente estadounidense Barack Obama criticó duramente a su sucesor, Donald Trump, en mítines este sábado 24 de octubre en Ohio y Míchigan a favor de candidatos demócratas, de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Los demócratas intentan recuperar el control de una o de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, actualmente en manos de los republicanos.

Obama mantiene en la base demócrata una considerable popularidad, que está dispuesto a aprovechar para respaldar a los candidatos de su partido.

El expresidente, de 65 años, culpó a la administración Trump del costo de vida cada vez más alto, una preocupación mayor a la que se suma la subida de los precios de los combustibles.

"El actual presidente eligió tomar una serie de malas decisiones", dijo Obama en Ohio (noreste), donde dio un mitin por el exsenador demócrata Sherrod Brown. "Más importante, decidió empezar una guerra innecesaria que nadie pidió", agregó.

"Luego de dos años de caos y crueldad y corrupción e incompetencia, como no hemos visto en la era moderna, ustedes tienen la oportunidad de decir: 'Ya basta'", declaró en Cleveland. "Estamos votando por el cambio aquí mismo en Ohio".

Más tarde, en el vecino Míchigan, Obama apoyó al también demócrata Abdul El-Sayed, que compite con el republicano Mike Rogers por un escaño en el Senado. Obama también llamó a los asistentes a votar sin demora en ambos estados.