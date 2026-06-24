Costa Rica: Exportaciones de bienes superaron los US$9.500 millones a mayo

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Del total exportado, el sector de equipo de precisión y médico se mantuvo como el principal exportador del país, con ventas que ascendieron a los US$4.294 millones y una participación del 45 %.

Por revistaeyn.com Entre enero y mayo, Costa Rica exportó US$9.535 millones en bienes, un incremento del 6 % en comparación con el mismo periodo de 2025, equivalente a US$581 millones adicionales, de acuerdo con el último cierre estadístico de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). Del total exportado, el sector de equipo de precisión y médico se mantuvo como el principal exportador del país, con ventas que ascendieron a los US$4.294 millones y una participación del 45 %. Le siguieron el sector agrícola, con US$1.718 millones (18 %); y la industria alimentaria, con US$1.182 millones (12 %).

Otros sectores que también presentaron crecimientos fueron eléctrica y electrónica, con US$524 millones (6 %); química-farmacéutica, con US$424 millones (5 %); metalmecánica, con US$314 millones (3 %), pecuario y pesca, con US$197 millones (2 %); y caucho con US$131 millones (1 %). El único sector que presentó una disminución durante este periodo fue plástico, con un 6 %. “Estos resultados, con crecimiento en ambos regímenes, impulsado principalmente por el sector agrícola, equipo de precisión y médico, eléctrica y electrónica, reflejan la fortaleza de una plataforma exportadora diversificada en destinos y productos, así como la resiliencia del sector productivo costarricense ante factores internos y un entorno geopolítico complejo”, señaló la Ministra a.i. de Comercio Exterior, Arianna Arce. Por régimen de exportación, las empresas de zona franca registraron ventas por US$6.331 millones, mientras que el régimen definitivo alcanzó US$3.107 millones. Ambos regímenes crecieron 6 % y 8 % respectivamente en comparación con el mismo periodo de 2025. En el desglose por región, Asia destacó como la región con mayor crecimiento (+48 %), seguida por Europa y Centroamérical. A Asia se realizaron envíos por US$232 millones adicionales con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras Europa registró US$211 millones más y Centroamérica US$145 millones adicionales. América del Sur también mostró un comportamiento positivo durante el periodo, alcanzando US$9 millones más que en 2025.