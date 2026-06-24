Costa Rica: Exportaciones de bienes superaron los US$9.500 millones a mayo

Por revistaeyn.com
Entre enero y mayo, Costa Rica exportó US$9.535 millones en bienes, un incremento del 6 % en comparación con el mismo periodo de 2025, equivalente a US$581 millones adicionales, de acuerdo con el último cierre estadístico de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).
Del total exportado, el sector de equipo de precisión y médico se mantuvo como el principal exportador del país, con ventas que ascendieron a los US$4.294 millones y una participación del 45 %. Le siguieron el sector agrícola, con US$1.718 millones (18 %); y la industria alimentaria, con US$1.182 millones (12 %).
Otros sectores que también presentaron crecimientos fueron eléctrica y electrónica, con US$524 millones (6 %); química-farmacéutica, con US$424 millones (5 %); metalmecánica, con US$314 millones (3 %), pecuario y pesca, con US$197 millones (2 %); y caucho con US$131 millones (1 %). El único sector que presentó una disminución durante este periodo fue plástico, con un 6 %.
“Estos resultados, con crecimiento en ambos regímenes, impulsado principalmente por el sector agrícola, equipo de precisión y médico, eléctrica y electrónica, reflejan la fortaleza de una plataforma exportadora diversificada en destinos y productos, así como la resiliencia del sector productivo costarricense ante factores internos y un entorno geopolítico complejo”, señaló la Ministra a.i. de Comercio Exterior, Arianna Arce.
Por régimen de exportación, las empresas de zona franca registraron ventas por US$6.331 millones, mientras que el régimen definitivo alcanzó US$3.107 millones. Ambos regímenes crecieron 6 % y 8 % respectivamente en comparación con el mismo periodo de 2025.
En el desglose por región, Asia destacó como la región con mayor crecimiento (+48 %), seguida por Europa y Centroamérical. A Asia se realizaron envíos por US$232 millones adicionales con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras Europa registró US$211 millones más y Centroamérica US$145 millones adicionales. América del Sur también mostró un comportamiento positivo durante el periodo, alcanzando US$9 millones más que en 2025.
América del Norte y el Caribe fueron las únicas regiones que registraron leves disminuciones durante el periodo, con variaciones de -1 % y -2 %, respectivamente. No obstante, América del Norte se mantiene como la principal región de destino de las exportaciones costarricenses, con US$4.478 millones y una participación del 47 % del total; además, Estados Unidos continúa siendo el principal mercado para los bienes exportados por Costa Rica.
El crecimiento exportador durante este periodo se reflejó a nivel territorial: todas las regiones del país registraron variaciones positivas durante el periodo. Pacífico Central y Brunca mostraron los mayores crecimientos relativos, con aumentos de 24 % y 17 %, respectivamente, mientras que Huetar Atlántica, Huetar Norte y Región Central también reportaron incrementos en sus exportaciones.
Los resultados reflejan una combinación de productos de alta tecnología y bienes tradicionales dentro de la oferta exportable costarricense. Entre los productos con mayor aporte al desempeño exportador se encuentran los dispositivos médicos (US$93 millones), el banano (US$60 millones), los jugos y concentrados de frutas (US$54 millones), la piña (US$54 millones), las máquinas y aparatos para la fabricación de retículas, circuitos electrónicos y semiconductores (US$43 millones), entre otros.
Además, los sectores eléctrica y electrónica, y pecuario y pesca registraron aumentos de doble dígito.