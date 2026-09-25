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Exportaciones salvadoreñas desaceleran y crecen 3,2% a agosto

Por actividad, las exportaciones de maquila sumaron US$617.9 millones, un crecimiento de 3.7 % frente a los US$595.7 millones de enero-agosto de 2025. Las exportaciones corrientes, por su parte, alcanzaron US$3,911.5 millones, con un aumento de 3.1 %.

  • Exportaciones salvadoreñas desaceleran y crecen 3,2% a agosto

    Las exportaciones hacia Centroamérica pasaron de US$2,154.5 millones a US$2,200.6 millones, un crecimiento de 2.1 %. Foto de iStock
2026-09-25

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

Las exportaciones de bienes de El Salvador mantuvieron una trayectoria de crecimiento durante los primeros ocho meses de 2026, al alcanzar US$4,529.3 millones, un incremento de 3.2 % respecto a los US$4,389.7 millones registrados en el mismo período de 2025, según el Banco Central de Reserva (BCR).

El resultado representa un aumento de US$139.6 millones en las ventas al exterior, pero una desaceleración comparada con el aumento de 4,4 % y se produjo en un contexto de mayor dinamismo tanto de los mercados centroamericanos como de los destinos fuera de la región. Las exportaciones hacia Centroamérica pasaron de US$2,154.5 millones a US$2,200.6 millones, un crecimiento de 2.1 %, mientras que las dirigidas a mercados fuera de Centroamérica aumentaron 4.2 %, de US$2,235.2 millones a US$2,328.7 millones.

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"Las cifras de exportación deben leerse en su comportamiento acumulado y no mes a mes. La desaceleración que agosto mostró frente a julio, en lo individual, indica que se hicieron ventas de forma anticipada o que podrían estar programadas para hacerse de forma posterior, lo que no altera la tendencia de crecimiento que muestra el acumulado enero-agosto", explicó Silvia Cuéllar, Presidenta de COEXPORT.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones salvadoreñas, con US$1,477.7 millones entre enero y agosto, frente a US$1,443.7 millones un año antes, un aumento de 2.4 %, señala el BCR.

Le siguieron Guatemala, con US$889.6 millones; Honduras, con US$708.3 millones; Nicaragua, con US$400.8 millones; y Costa Rica, con US$201.9 millones. Entre estos mercados, Nicaragua registró un crecimiento de 0.9 %, mientras Costa Rica avanzó 3.9 %.

Por actividad, las exportaciones de maquila sumaron US$617.9 millones, un crecimiento de 3.7 % frente a los US$595.7 millones de enero-agosto de 2025. Las exportaciones corrientes, por su parte, alcanzaron US$3,911.5 millones, con un aumento de 3.1 %.

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Dentro de la maquila destacan las prendas y complementos de vestir de punto, que alcanzaron US$246.8 millones, aunque registraron una reducción frente a los US$284.4 millones del año previo. En contraste, las prendas no de punto pasaron de US$18.6 millones a US$16.3 millones, mientras otros productos, como los artículos confeccionados y determinados componentes eléctricos, mostraron variaciones diferenciadas, indica el BCR.

La clasificación por actividad económica muestra que las industrias manufactureras concentraron US$3,672.9 millones de las exportaciones, 2.4 % más que en 2025. La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca aportó US$213 millones, con un crecimiento de 10.7 %.

También sobresalió el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, cuyas exportaciones crecieron 63.4 %, aunque desde una base menor.

"Estos resultados confirman que el sector exportador salvadoreño sigue encontrando oportunidades de crecimiento, tanto en productos tradicionales como el café, que crece a doble dígito, como en sectores de mayor valor agregado como maquinaria y metalmecánica", afirmó Cuellar.

Por productos, los principales rubros exportados continuaron concentrándose en textiles y confección, azúcar, café y manufacturas eléctricas. En particular, las camisetas de punto representaron 6.7 % del total exportado, seguidas por suéteres y artículos similares, con 6.1%, mientras el azúcar y el café también figuraron entre los principales productos.

Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

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