Exportaciones salvadoreñas desaceleran y crecen 3,2% a agosto

Centroamérica & Mundo

Por actividad, las exportaciones de maquila sumaron US$617.9 millones, un crecimiento de 3.7 % frente a los US$595.7 millones de enero-agosto de 2025. Las exportaciones corrientes, por su parte, alcanzaron US$3,911.5 millones, con un aumento de 3.1 %.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Las exportaciones de bienes de El Salvador mantuvieron una trayectoria de crecimiento durante los primeros ocho meses de 2026, al alcanzar US$4,529.3 millones, un incremento de 3.2 % respecto a los US$4,389.7 millones registrados en el mismo período de 2025, según el Banco Central de Reserva (BCR). El resultado representa un aumento de US$139.6 millones en las ventas al exterior, pero una desaceleración comparada con el aumento de 4,4 % y se produjo en un contexto de mayor dinamismo tanto de los mercados centroamericanos como de los destinos fuera de la región. Las exportaciones hacia Centroamérica pasaron de US$2,154.5 millones a US$2,200.6 millones, un crecimiento de 2.1 %, mientras que las dirigidas a mercados fuera de Centroamérica aumentaron 4.2 %, de US$2,235.2 millones a US$2,328.7 millones.

"Las cifras de exportación deben leerse en su comportamiento acumulado y no mes a mes. La desaceleración que agosto mostró frente a julio, en lo individual, indica que se hicieron ventas de forma anticipada o que podrían estar programadas para hacerse de forma posterior, lo que no altera la tendencia de crecimiento que muestra el acumulado enero-agosto", explicó Silvia Cuéllar, Presidenta de COEXPORT. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones salvadoreñas, con US$1,477.7 millones entre enero y agosto, frente a US$1,443.7 millones un año antes, un aumento de 2.4 %, señala el BCR. Le siguieron Guatemala, con US$889.6 millones; Honduras, con US$708.3 millones; Nicaragua, con US$400.8 millones; y Costa Rica, con US$201.9 millones. Entre estos mercados, Nicaragua registró un crecimiento de 0.9 %, mientras Costa Rica avanzó 3.9 %. Por actividad, las exportaciones de maquila sumaron US$617.9 millones, un crecimiento de 3.7 % frente a los US$595.7 millones de enero-agosto de 2025. Las exportaciones corrientes, por su parte, alcanzaron US$3,911.5 millones, con un aumento de 3.1 %.