Exportaciones salvadoreñas desaceleran y crecen 3,2% a agosto

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Las exportaciones de bienes de El Salvador mantuvieron una trayectoria de crecimiento durante los primeros ocho meses de 2026, al alcanzar US$4,529.3 millones, un incremento de 3.2 % respecto a los US$4,389.7 millones registrados en el mismo período de 2025, según el Banco Central de Reserva (BCR).
El resultado representa un aumento de US$139.6 millones en las ventas al exterior, pero una desaceleración comparada con el aumento de 4,4 % y se produjo en un contexto de mayor dinamismo tanto de los mercados centroamericanos como de los destinos fuera de la región. Las exportaciones hacia Centroamérica pasaron de US$2,154.5 millones a US$2,200.6 millones, un crecimiento de 2.1 %, mientras que las dirigidas a mercados fuera de Centroamérica aumentaron 4.2 %, de US$2,235.2 millones a US$2,328.7 millones.
"Las cifras de exportación deben leerse en su comportamiento acumulado y no mes a mes. La desaceleración que agosto mostró frente a julio, en lo individual, indica que se hicieron ventas de forma anticipada o que podrían estar programadas para hacerse de forma posterior, lo que no altera la tendencia de crecimiento que muestra el acumulado enero-agosto", explicó Silvia Cuéllar, Presidenta de COEXPORT.
Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones salvadoreñas, con US$1,477.7 millones entre enero y agosto, frente a US$1,443.7 millones un año antes, un aumento de 2.4 %, señala el BCR.
Le siguieron Guatemala, con US$889.6 millones; Honduras, con US$708.3 millones; Nicaragua, con US$400.8 millones; y Costa Rica, con US$201.9 millones. Entre estos mercados, Nicaragua registró un crecimiento de 0.9 %, mientras Costa Rica avanzó 3.9 %.
Por actividad, las exportaciones de maquila sumaron US$617.9 millones, un crecimiento de 3.7 % frente a los US$595.7 millones de enero-agosto de 2025. Las exportaciones corrientes, por su parte, alcanzaron US$3,911.5 millones, con un aumento de 3.1 %.
Dentro de la maquila destacan las prendas y complementos de vestir de punto, que alcanzaron US$246.8 millones, aunque registraron una reducción frente a los US$284.4 millones del año previo. En contraste, las prendas no de punto pasaron de US$18.6 millones a US$16.3 millones, mientras otros productos, como los artículos confeccionados y determinados componentes eléctricos, mostraron variaciones diferenciadas, indica el BCR.
La clasificación por actividad económica muestra que las industrias manufactureras concentraron US$3,672.9 millones de las exportaciones, 2.4 % más que en 2025. La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca aportó US$213 millones, con un crecimiento de 10.7 %.
También sobresalió el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, cuyas exportaciones crecieron 63.4 %, aunque desde una base menor.
"Estos resultados confirman que el sector exportador salvadoreño sigue encontrando oportunidades de crecimiento, tanto en productos tradicionales como el café, que crece a doble dígito, como en sectores de mayor valor agregado como maquinaria y metalmecánica", afirmó Cuellar.
Por productos, los principales rubros exportados continuaron concentrándose en textiles y confección, azúcar, café y manufacturas eléctricas. En particular, las camisetas de punto representaron 6.7 % del total exportado, seguidas por suéteres y artículos similares, con 6.1%, mientras el azúcar y el café también figuraron entre los principales productos.