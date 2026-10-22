CEPAL eleva a 4,1 % previsión de crecimiento de Centroamérica para 2026

Centroamérica & Mundo

El promedio subregional aumenta a 4,1 % este año y se ubica en 4,2 % para 2027, una décima más que la estimación anterior, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elevó ligeramente su proyección de crecimiento económico para Centroamérica en 2026, al pasar de 4 % a 4,1 % (si se excluyen Cuba y Haití). Sin embargo, el organismo de Naciones Unidas redujo su pronóstico para el conjunto de América Latina y el Caribe, en medio de un panorama internacional marcado por la incertidumbre.

En su actualización de octubre, la CEPAL estima que la economía centroamericana crecerá 1,7 % en 2026, frente al 1,6 % previsto en agosto. Para 2027, mantiene la expectativa de expansión en 2,8 %. Cuando se excluyen Cuba y Haití, el promedio subregional aumenta a 4,1 % este año y se ubica en 4,2 % para el próximo, una décima más que la estimación anterior para 2026. Las cifras reflejan las diferencias en el desempeño de las economías que integran la subregión. Mientras varios países mantienen perspectivas de crecimiento superiores al 3 %, las caídas previstas para Cuba y Haití reducen considerablemente el promedio regional. Entre los países centroamericanos, El Salvador registra uno de los ajustes más favorables. La CEPAL elevó su previsión de crecimiento para el país de 3,9 % en agosto a 4,5 % en octubre, un incremento de seis décimas porcentuales. Panamá también mejoró su perspectiva, de 4,4 % a 4,5 %, mientras Guatemala pasó de 4 % a 4,1 %. En contraste, Nicaragua experimentó una reducción en su estimación, desde 4,5 % hasta 3,7 %. Costa Rica también registró un ajuste a la baja, de 3,7 % a 3,5 %, mientras Honduras conserva una previsión de crecimiento de 3,5 %. En República Dominicana, la CEPAL anticipa una expansión de 4,4 % en 2026, frente al 4 % calculado en agosto.

Desaceleración regional

Pese a la mejora en las perspectivas de parte de Centroamérica, el panorama latinoamericano continúa marcado por un crecimiento moderado. La CEPAL rebajó de 2,2 % a 2 % su proyección para América Latina y el Caribe en 2026, mientras conserva en 2,5 % la estimación para 2027. La región cerró 2025 con una expansión de 2,4 %. Venezuela lideraría el crecimiento regional este año, con 6,5 %, seguida de Panamá, Paraguay y El Salvador, con 4,5 % cada uno. República Dominicana alcanzaría 4,4 % y Guatemala, 4,1 %. En el extremo opuesto, México crecería 1,6 %, Bolivia y Chile registrarían expansiones de apenas 0,2 %, mientras Cuba y Haití presentarían contracciones de 10,3 % y 1,5 %, respectivamente. Por subregiones, América del Sur crecería 2,1 % en 2026 y 2,4 % en 2027. El Caribe, por su parte, registraría expansiones de 7,4 % y 7 %, respectivamente, aunque estas tasas están fuertemente influidas por Guyana. Sin incluir esa economía, el crecimiento caribeño se reduciría a 1,2 % este año y 1,9 % el próximo.