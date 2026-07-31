El Salvador registró su déficit comercial más alto desde 1994 en un primer semestre

Por Agencia EFE
El Salvador marcó en junio su déficit de la balanza comercial más alto en un primer semestre desde 1994, con US$5.919,1 millones de diferencia entre sus exportaciones e importaciones, de acuerdo con datos oficiales consultados.
Las cifras del Banco Central de Reserva (BCR) indican que entre enero y junio de 2026, El Salvador registró US$3.400,6 millones en exportaciones, mientras que las importaciones se elevaron a US$9.319,7 millones.
El monto del déficit del primer semestre del año en curso registra una alza del 11,6 % respecto al déficit del mismo lapso de 2025, cuando fue un saldo negativo de US$5.302,4 millones, de acuerdo con la base de datos del BCR.
Las exportaciones crecieron 4,1 % y llegaron US$3.400,6 millones, mientras que las importaciones lo hicieron un 8,8 % y sumaron US$9.319,7 millones de dólares.
El monto de importaciones es el más alto en un primer semestre desde 1994, año desde que el BCR cuenta con una base de datos sobre el tema, mientras que el de las exportaciones se registró en 2022 con US$3.707 millones.
Estados Unidos fue el principal comprador de bienes salvadoreños con US$1.106,1 millones de dólares, también el principal proveedor con US$2.514,4 millones, para un déficit solo con este país de US$1.408,3 millones, un alza del 20,4 %, respecto a 2025. Este es el mayor déficit comercial con el gigante norteamericano desde 1994.
Por su parte, China es el segundo mayor vendedor de bienes a El Salvador con US$1.842,5 millones en importaciones y es el octavo comprador de mercancías, con compras por US$55,2 millones, con lo que el déficit con la nación asiática es de US$1.787,3 millones.