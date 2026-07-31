El Salvador registró su déficit comercial más alto desde 1994 en un primer semestre

El Salvador marcó en junio su déficit de la balanza comercial más alto en un primer semestre desde 1994, con US$5.919,1 millones de diferencia entre sus exportaciones e importaciones, de acuerdo con datos oficiales consultados.

Las cifras del Banco Central de Reserva (BCR) indican que entre enero y junio de 2026, El Salvador registró US$3.400,6 millones en exportaciones, mientras que las importaciones se elevaron a US$9.319,7 millones.

El monto del déficit del primer semestre del año en curso registra una alza del 11,6 % respecto al déficit del mismo lapso de 2025, cuando fue un saldo negativo de US$5.302,4 millones, de acuerdo con la base de datos del BCR.

Las exportaciones crecieron 4,1 % y llegaron US$3.400,6 millones, mientras que las importaciones lo hicieron un 8,8 % y sumaron US$9.319,7 millones de dólares.

El monto de importaciones es el más alto en un primer semestre desde 1994, año desde que el BCR cuenta con una base de datos sobre el tema, mientras que el de las exportaciones se registró en 2022 con US$3.707 millones.