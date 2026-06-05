Expresidentes iberoamericanos piden investigación criminal contra Gobierno de Nicaragua

Por: EFE

Expresidentes iberoamericanos del Grupo IDEA -como el español José María Aznar, el mexicano Felipe Calderón y el colombiano Álvaro Uribe- pidieron este viernes usar la jurisdicción universal para investigar al Gobierno de Nicaragua al acusarlo de "crímenes de lesa humanidad" por su responsabilidad en la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera.

Los exmandatarios pidieron -en un pronunciamiento- una investigación criminal internacional contra el Gobierno nicaragüense por el deceso del opositor Rivera, líder del partido indígena Yatama, fallecido la semana pasada tras dos años y medio de detención arbitraria en un paradero desconocido.

En el texto los firmantes "exigen de la comunidad internacional y de las democracias de las Américas asumir sus obligaciones de protección colectiva y ejercer la jurisdicción universal ante la imposibilidad absoluta de que el Estado nicaragüense, por coludido con las desapariciones forzadas, pueda llevar a cabo una investigación imparcial".

En el texto, firmado también por el argentino Mauricio Macri, el mexicano Vicente Fox y la costarricense Laura Chinchilla, entre un total de cerca de 30, los expresidentes denunciaron los "crímenes de lesa humanidad" del "régimen" presidido por los copresidentes Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.