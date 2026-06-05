“Me gustaría pensar que los humanos seguiremos estando en el centro de todo”

Por: Christa Bollmann - Estrategia & Negocios

Greg Lindsay, es es el único humano que ha vencido a Watson, la inteligencia artificial de IBM.

Pero más allá de eso, es un urbanista y futurista que cree en la serendipia como un factor determinante que transforma las ciudades y cambia vidas.

Con E&N habló de urbanismo, tecnología e Inteligencia Artificial, como herramientas que, bien utilizadas, demuestran la importancia de construir o reconstruir ciudades en las que el ser humano es el centro de todo.

Desde su punto de vista, la verdadera innovación no es la tecnología, sino utilizarla e imaginar mejores entornos urbanos.

Mientras, comparte su experiencia, nos guía en un recorrido por las ciudades del mundo a donde lo han llevado su profesión y la curiosidad. Le fascinan los sitios en donde se encuentra con lo inesperado.

Deja claro que el urbanismo es el arte de convivir, “no es necesario imaginar mejores ciudades, solo hay que jugarlas”.

Visitó Guatemala en mayo, invitado por Grupo AG a su evento “Acero Vivo”. El siguiente es el diálogo que mantuvimos en exclusiva:

-¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta un urbanista ante la IA? Usted suele ser crítico, pero también cree en la serendipia.

(Risas). Las ciudades sirven para la serendipia y para reunir a las personas de formas en las que nunca habíamos pensado. Imagine todas las formas diferentes en que podemos concebir las ciudades. En lo que respecta a la planificación urbana, creo que el mayor reto es no que darse estancados y tomar mejores decisiones.

Mi proyecto de investigación actual se centra en cómo mejorar los sectores de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, porque ahora operan por separado, y si les aplicamos la IA a todos, simplemente seguirán haciendo lo que hacen ahora, solo que cada vez más rápido.

Tenemos que encontrar formas de vincular las tecnologías. El urbanista es solo el principio del proceso, pero al final hay que aprender de los habitantes de los edificios; eso es lo que falta. Los arquitectos diseñan edificios, pero no tienen ni idea de cómo se utilizan al final, nadie se los dice.

La IA puede ayudar, pero tenemos que encontrar mejores formas de trabajar juntos. En cuanto al impacto en el sector inmobiliario, en términos de cómo utilizamos el espacio, se debate mucho acerca de cómo la IA afectará el empleo y las instalaciones, ¿Necesitaremos más espacio de oficinas? Gran parte del trabajo administrativo se verá afectado.

En países del Sur Global, como Filipinas o India, con su enorme sector de servicios de apoyo y subcontratación empresarial, esto podría afectar: ¿desaparecerán los puestos de trabajo? tengo curiosidad por saber si eso va a suceder. Tenemos que hacer un mejor trabajo creando espacios para las personas, porque si no, pasaremos más tiempo con la IA. Estamos creando un mundo hecho para la tecnología, y necesitamos un mundo hecho para nosotros (las personas).

-¿Ve la IA como una herramienta para avanzar a mejores ciudades o como una tecnología que podría profundizar desigualdades urbanas? Puede ser ambas cosas a la vez. La cuestión de la desigualdad no tiene que ver con la tecnología, sino con la economía política: quién la posee y para quién se utiliza; creo que la IA mejorará las ciudades de muchas maneras.

Se están desarrollando tantas herramientas con IA: como los ordenadores con visión artificial, drones, robots, modelos de ciudades y ciudades gemelas. La IA puede detectar si un edificio está a punto de derrumbarse o si una obra va mal, para vigilar y mantener un ojo en las calles con el fin de garantizar la seguridad de las personas. Es increíblemente poderosa.

Tendremos a la IA vigilándonos todo el tiempo. Eso puede ser muy bueno o muy malo. Nos proporciona herramientas increíbles para imaginar ciudades y conectarlas entre sí.