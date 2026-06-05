Tigo El Salvador: Tecnología como motor de cambio positivo

Por E&N Brand Lab para Tigo El Salvador

Tigo El Salvador consolida un modelo de negocios responsable que integra su oferta comercial con proyectos de alto impacto social y ambiental. Con más de 34 años de operación en el país, la compañía articula su marco ESG para reducir impactos ambientales, gestionar riesgos climáticos y fortalecer comunidades, al tiempo que potencia su crecimiento a largo plazo.

La compañía concibe el internet como palanca para cerrar brechas digitales y un elemento clave para iniciativas de impacto social. Programas como Conectadas (en alianza con FUNDEMAS) beneficiaron en 2025 a más de 1.800 mujeres con formación en marketing digital, uso estratégico de la tecnología e incorporación de herramientas de IA para impulsar emprendimientos.

Conéctate Segur@ alcanzó a más de 600 niños, niñas y adolescentes, promoviendo el uso responsable del internet mediante metodologías lúdicas impartidas por colaboradores voluntarios de la empresa. La compañía también promueve la mentoría y el voluntariado: el programa Mentores con Tigo, junto a Glasswing International, ofreció más de 60 horas de acompañamiento a 25 jóvenes, con la participación directa de seis colaboradores.

En el ámbito comunitario, la intervención integral en la colonia La Campanera (en el distrito de Soyapango), desarrollada de la mano del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia y la Fundación Padre Arrupe, combinó educación digital, deporte y valores; entre sus resultados figuran 171 menores entrenados en navegación segura, 44 mujeres capacitadas en tecnología aplicada a negocios y 137 participantes en un torneo deportivo.

En lo ambiental, Tigo impulsa la economía circular con su laboratorio Tigo Lab y un programa de logística inversa para recuperar, revisar y reacondicionar equipos electrónicos de servicios fijos. La iniciativa extiende la vida útil de dispositivos, reduce residuos tecnológicos y disminuye la dependencia de materias primas, generando beneficios financieros al mitigar riesgos por la volatilidad de insumos.

“Creemos firmemente que podemos ser un motor de cambio positivo y aprovechar la tecnología para impulsar a nuestras comunidades en su desarrollo”, afirma Jennifer Ayala, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Tigo El Salvador.

Según Ayala, “invertir en educación digital no solo genera impacto social positivo, también contribuye a construir una relación sostenible y de valor compartido con nuestros usuarios y la sociedad”.

Al combinar formación, inclusión digital, circularidad y alianzas público-privadas, Tigo busca fortalecer el ecosistema digital de El Salvador y la sostenibilidad del negocio. La estrategia conecta la provisión de servicios con resultados medibles en comunidades, fortaleciendo confianza y ampliando la base de usuarios capaces de aprovechar productos digitales.