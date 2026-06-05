Grupo Ternova: Avance ASG con foco en circularidad, inclusión y descarbonización

La “Memoria de Sostenibilidad 2025” deja claro que la sustentabilidad dejó de ser una iniciativa periférica para integrarse en el ADN operativo de la compañía, y demuestra que el crecimiento empresarial puede avanzar de la mano con la responsabilidad. El documento resalta avances significativos en equidad de género e inclusión laboral, logrando un aumento notable de mujeres en roles directivos a partir de la apertura oportunidades reales de participación, liderazgo y desarrollo.

Ternova es líder en la producción de soluciones sostenibles e innovadoras para dos sectores clave: empaques flexibles y centros logísticos de alta eficiencia. A través de sus diversas empresas y productos, la compañía salvadoreña llega a 39 países en cuatro continentes.

Ternova consolida su liderazgo en la economía circular mediante la producción masiva de resina reciclada y el diseño de productos altamente reutilizables.

Ecodiseño y circularidad: El 97% de su portafolio de productos ya está diseñado para ser reciclado, facilitando el cierre del ciclo.

Contenido recuperado: Se ha alcanzado un 41% de incorporación de material reciclado en la fabricación de nuevos productos.

Impacto a escala industrial: La planta de reciclaje de la compañía produjo más de 14.055 toneladas de material reciclado, consolidando una infraestructura capaz de transformar residuos en recursos valiosos.

Ternova también reporta avances en su ruta de descarbonización, con reducciones frente a la línea base 2021 en emisiones de alcance 1, 2 y 3, resultados integrados a una hoja de ruta ASG que prioriza circularidad, eficiencia energética, agua, diversidad e inclusión, derechos humanos, talento, ética y transparencia.

• Alcance 1 (Emisiones directas): Reducción del 28%.

• Alcance 2 (Energía indirecta): Reducción del 11%.

• Alcance 3 (Cadena de valor): Reducción del 8%.

Para Ternova, crecer de manera sostenible implica transformar oportunidades en valor compartido, construir confianza con sus grupos de interés y evolucionar sin perder aquello que la hace única: su identidad, su cultura y su propósito.