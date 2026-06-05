Costa Rica descarta subir impuestos pese a recomendaciones del FMI

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Costa Rica implementó su última gran reforma fiscal en 2018 cuando el congreso aprobó un paquete de medidas, las principales de ellas la creación del IVA del 13 % que vino a sustituir y ampliar la base del impuesto de ventas, y el establecimiento de una regla fiscal para contener el gasto en todo el sector público.

Por Agencia EFE El Gobierno de Costa Rica prometió que no subirá impuestos ni creará nuevos tributos, pese a las recomendaciones hechas la semana pasada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un informe en el que sugiere implementar una reforma tributaria para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. "No es cierto que el Gobierno esté planeando nuevos impuestos ni subir los actuales. La economía costarricense es sólida y las finanzas publicas están estables", afirmó el viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, en declaraciones enviadas a los medios.

Esta postura ocurre un día después de que el actual ministro de Hacienda y expresidente del país entre 2022 y 2026, Rodrigo Chaves, anunciara que iba a presentar a la mandataria Laura Fernández un "plan fiscal" de corto, mediano y largo plazo con el fin de aumentar ingresos y que la deuda no siga creciendo. Esto en respuesta a un informe del Fondo Monetario Internacional, publicado la semana pasada, en el que recomienda a Costa Rica, entre otras cosas, implementar una reforma tributaria para aumentar los ingresos en áreas como el impuesto sobre la renta corporativa y los salarios; así como aplicar el impuesto de valor agregado (IVA) del 13 % a los productos de la canasta básica. También sugirió eliminar las exoneraciones al IVA que tienen productos como boletos aéreos, equipos médicos, los premios de la lotería, entre otros.