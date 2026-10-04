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Flávio Bolsonaro aventaja a Lula y Brasil se encamina a una segunda vuelta

Con el 90,31% del escrutinio, el senador del Partido Liberal reunía el 48,04% de los votos válidos y el presidente el 43,97%. Datafolha proyecta que ambos disputarán el balotaje del 25 de octubre. Los resultados permanecen provisionales.

Por: Revistaeyn.com Flávio Bolsonaro encabeza el escrutinio de las elecciones presidenciales brasileñas de este domingo 4 de octubre, pero sin alcanzar la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta. Con el 90,31% contabilizado, el candidato del Partido Liberal obtenía el 48,04% de los votos válidos, frente al 43,97% del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según el corte difundido por medios locales a partir de los resultados electorales. La diferencia era de 4,07 puntos porcentuales. Aunque la totalización seguía abierta, el escenario apuntaba a una segunda vuelta el 25 de octubre. Folha de S.Paulo informó que Datafolha ya proyectaba ese enfrentamiento entre el senador y el mandatario. La proyección anticipa el desenlace de la primera ronda; los porcentajes corresponden a un escrutinio parcial y todavía pueden modificarse. Para ganar este domingo era necesario superar la mitad de los votos válidos, excluidos los blancos y nulos.

Una ventaja que se redujo durante el conteo

La evolución de la noche fue el principal dato de la cobertura brasileña. Flávio comenzó al frente y llegó a superar el 50% en las primeras etapas. Según el seguimiento de Folha, con el 12,54% de las urnas contabilizadas alcanzaba el 51,09%, frente al 40,71% de Lula. A medida que avanzó la totalización, la diferencia se estrechó. Con el 64,81% procesado, el senador bajó al 49,58% y el presidente subió al 42,25%. El corte posterior, por encima del 90%, mantenía a Flávio primero, pero más lejos del umbral para resolver la elección este domingo. Esos movimientos reflejan la incorporación progresiva de los resultados de distintas secciones electorales. UOL recuerda que cada urna genera un boletín que luego se transmite y suma al sistema de la Justicia Electoral; las variaciones durante el conteo no representan cambios en votos ya emitidos.

La prensa brasileña pone el foco en el balotaje

Folha y Jornal do Brasil destacan la proyección de Datafolha de una segunda vuelta entre los dos principales candidatos. El dato cambia el centro de atención: de la posibilidad de una victoria inmediata a las alianzas y la movilización que marcarán las próximas tres semanas. El orden provisional también contrasta con la última encuesta de Datafolha, publicada el sábado, que situaba a Lula con el 45% de los votos válidos y a Flávio con el 42%, en empate técnico. Comparar ese sondeo con el resultado parcial permite observar una diferencia relevante, aunque la evaluación definitiva deberá esperar al cierre del escrutinio. La primera lectura política es que Flávio llegaría a la siguiente etapa con una ventaja inicial, mientras Lula necesitaría ampliar su respaldo. Esa posición no determina quién ganaría un balotaje: una competencia entre dos candidatos exige atraer votantes de otras opciones y volver a movilizar a las bases.

Tres semanas para decidir el rumbo de Brasil