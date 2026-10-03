Gobierno de El Salvador otorgó control de Chivo Wallet a The Fintex Group

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Según el FMI, el traspaso contempla la responsabilidad de la gobernanza y gestión operativa de la billetera por parte del nuevo operador, mientras que la Reserva Estratégica de Bitcoin (BSR, por sus siglas en inglés) conservó las responsabilidades de custodia de los activos de los clientes.

Por revistaeyn.com El Gobierno de El Salvador transfirió la mayoría de la propiedad y el control operativo del monedero Chivo a una sociedad controlada por The Fintex Group / Linguard Labs, indica el informe final del Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondiente a la segunda y tercera revisión del programa de Servicio Ampliado. El documento precisa que el 20 de mayo de 2026 el gobierno transfirió la mayoría de la propiedad del monedero, lanzado en septiembre de 2021 para impulsar la adopción de bitcoin.

La operación se realizó a favor de Chivo LP, una sociedad con sede en Colorado, Estados Unidos, controlada por The Fintex Group / Linguard Labs. Según el FMI, el traspaso contempla la responsabilidad de la gobernanza y gestión operativa de la billetera por parte del nuevo operador, mientras que la Reserva Estratégica de Bitcoin (BSR, por sus siglas en inglés) conservó las responsabilidades de custodia de los activos de los clientes. El nuevo operador asumió la facultad de introducir nuevos productos y servicios y cobrar comisiones a los usuarios finales, mientras que la BSR mantuvo una participación minoritaria sin capacidad de influencia. En su sitio web, Linguard Labs se describe como una plataforma dedicada a resolver desafíos en las finanzas globales y promociona Chivo 2.0 para movimientos de dinero, como remesas y pagos, afirmando que está transformando la billetera digital de El Salvador en una infraestructura financiera nacional. Con este traspaso, el gobierno de El Salvador se desliga del costo operativo y los riesgos comerciales de la billetera. No obstante, la BSR retuvo la responsabilidad de la custodia de los activos que respaldan los saldos de los clientes de Chivo. Bajo el Acuerdo de Servicios de Custodia (CSA), la BSR debe guardar estos fondos en billeteras frías segregadas y realizar coberturas diarias con stablecoins para respaldar el total de los pasivos.

Donaciones de bitcoin

En materia de transparencia, el FMI confirmó que el 17 de septiembre de 2026 se publicaron los informes de auditoría de la Corte de Cuentas sobre Fidebitcoin y la Agencia de Administración de Fondos Bitcoin (AAB), mientras que los estados financieros de Chivo, auditados por un auditor independiente especializado en criptoactivos, se publicaron el 28 de septiembre de 2026, cumpliendo así la acción previa requerida para la aprobación de las revisiones. El Fondo Monetario aseguró que el Gobierno salvadoreño ha presentado documentación que confirma que la acumulación de bitcoin desde la primera revisión del programa, en junio de 2025, procede de dos donaciones realizadas por una empresa privada del sector cripto.