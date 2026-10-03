Firma británica Arbolus abre su primera oficina en Costa Rica

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El crecimiento proyectado contempla oportunidades para profesionales en áreas como servicios profesionales, gestión y ejecución de proyectos, administración de cuentas, desarrollo de negocios, finanzas, administración y gestión de personas.

Por revistaeyn.com La empresa británica Arbolus Technologies inauguró su primera oficina propia en Costa Rica, desde donde gestiona proyectos para clientes en Estados Unidos y fortalece sus capacidades comerciales para ese mercado. Para el inicio de sus operaciones, la compañía contrató a cerca de 30 personas y proyecta ampliar su equipo hasta alcanzar entre 100 y 120 colaboradores durante los próximos dos años.

“Costa Rica se ha convertido en una parte estratégica de nuestro crecimiento en las Américas. Desde las primeras contrataciones, hemos conformado un equipo de cerca de 30 personas que atiende proyectos para clientes internacionales”, señaló Samuel Glasswell, fundador y CEO de Arbolus. Arbolus es una plataforma tecnológica que conecta a firmas de consultoría, fondos de capital privado y de inversión, así como equipos corporativos, con especialistas y clientes de distintas industrias. La información obtenida apoya procesos de debida diligencia, análisis de empresas y estudios de mercado mediante entrevistas con expertos, encuestas y una biblioteca de conocimiento habilitada con inteligencia artificial. “La llegada de Arbolus Technologies, de origen británico, demuestra la confianza que genera Costa Rica como destino para empresas de servicios globales y para inversiones provenientes de distintos mercados”, afirmó Indiana Trejos, Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica.