Firma británica Arbolus abre su primera oficina en Costa Rica

Por revistaeyn.com
La empresa británica Arbolus Technologies inauguró su primera oficina propia en Costa Rica, desde donde gestiona proyectos para clientes en Estados Unidos y fortalece sus capacidades comerciales para ese mercado.
Para el inicio de sus operaciones, la compañía contrató a cerca de 30 personas y proyecta ampliar su equipo hasta alcanzar entre 100 y 120 colaboradores durante los próximos dos años.
“Costa Rica se ha convertido en una parte estratégica de nuestro crecimiento en las Américas. Desde las primeras contrataciones, hemos conformado un equipo de cerca de 30 personas que atiende proyectos para clientes internacionales”, señaló Samuel Glasswell, fundador y CEO de Arbolus.
Arbolus es una plataforma tecnológica que conecta a firmas de consultoría, fondos de capital privado y de inversión, así como equipos corporativos, con especialistas y clientes de distintas industrias. La información obtenida apoya procesos de debida diligencia, análisis de empresas y estudios de mercado mediante entrevistas con expertos, encuestas y una biblioteca de conocimiento habilitada con inteligencia artificial.
“La llegada de Arbolus Technologies, de origen británico, demuestra la confianza que genera Costa Rica como destino para empresas de servicios globales y para inversiones provenientes de distintos mercados”, afirmó Indiana Trejos, Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica.
Desde Costa Rica, en Zona Franca Ultrapark II, Heredia, el equipo gestiona de manera integral los proyectos para clientes en las Américas: analiza sus necesidades, identifica y selecciona a los especialistas adecuados, y coordina entrevistas y encuestas. La operación también desarrolla capacidades de gestión de cuentas y desarrollo de negocios para el mercado estadounidense.
La llegada de Arbolus se suma a un ecosistema multinacional de servicios que exporta a más de 45 países, brinda soluciones en hasta ocho idiomas y desarrolla operaciones en 18 áreas, más de 35 procesos y 130 subprocesos.
Junto con funciones consolidadas en tecnologías de información, finanzas y contabilidad, recursos humanos, servicio al cliente, compras y cadena de suministro; Costa Rica ha fortalecido capacidades de mayor sofisticación en analítica avanzada, transformación digital, ingeniería, ciberseguridad, automatización, excelencia operativa y gestión de riesgos.