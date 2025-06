Greta Thunberg y Flotilla de la Libertad intentan llevar a Gaza comida e insumos médicos

Por revistaeyn.com con informes de EFE

La madrugada de este lunes Israel abordó y detuvo a un periodista y a once activistas de la coalición Flotilla de la Libertad, entre ellos a Greta Thunberg, en aguas internacionales cuando intentaban llevar a Gaza leche para bebés, arroz, pañales, kits de desalinización de agua y suministros médicos.

"La flotilla nunca entró en aguas territoriales israelíes, ni tenía la intención de hacerlo. El Madleen navegaba en aguas internacionales, donde Israel no tiene jurisdicción ni autoridad legal (...) La interceptación del Madleen por parte de Israel y la detención de activistas pacíficos y desarmados que entregaban ayuda humanitaria violan el derecho internacional", denunció hoy en un comunicado el grupo legal palestino Adalah.

"Por ahora no sabemos si han llegado a tierra. No sabemos a dónde llegarán: si al puerto de Ashdod o a otro sitio. Seguimos sin conocer con seguridad esta información. Pero, aparentemente, aunque no es preciso, dicen que no han llegado", dijo a EFE la abogada Loubna Tuma desde el puerto israelí de Ashdod.

Los equipos legales de la Flotilla han contactado hasta en nueve ocasiones tanto con el despacho de la fiscal general israelí, Gali Baharav-Miara, como con la Armada para exigir información sobre la situación de los activistas detenidos por el Ejército israelí de madrugada, indicó la abogada.

Al pedido de rescate se suman varios gobiernos, como el de Francia, que cuenta con seis ciudadanos arrestados por Israel, entre los que se encuentra la eurodiputada de La Francia Insumisa (LFI) Rima Hassan, de origen palestino.

Y entre diversas ONGs de rescate en el mar, como Mediterranea Saving Humans y la organización Sea Watch International, que en sus redes sociales pidió la intervención europea y calificó de "crimen de Estado en aguas internacionales" lo sucedido.

El barco, que lleva bandera británica y forma parte de la coalición Flotilla de la Libertad, zarpó de Sicilia (Italia) hace siete días con destino a Gaza para "entregar ayuda humanitaria, romper el bloqueo israelí y visibilizar el sufrimiento continuo en el enclave palestino", según los organizadores.

La embarcación partió este domingo de la costa egipcia y prosiguió su trayecto para entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, según un comunicado de los organizadores de la campaña.

Israel inició un bloqueo total al acceso de bienes básicos a Gaza (como comida, medicamentos o combustible) el pasado 2 de marzo, alegando que Hamás se apropiaba de ellos, y permitió su entrada de nuevo, de forma muy limitada, el pasado 19 de mayo.

El Ministerio israelí dijo que, "mientras Greta y otros intentaron organizar una provocación mediática con el único propósito de ganar publicidad —y que incluía menos de un camión cargado de ayuda—, más de 1200 camiones de ayuda han entrado a Gaza desde Israel en las últimas dos semanas. Además, la Fundación Humanitaria de Gaza ha distribuido cerca de 11 millones de comidas directamente a los civiles de Gaza".

De acuerdo al comunicado del Gobierno de Israel "no se trata de selfies en Instagram" y concluyó que "la pequeña cantidad de ayuda que estaba en el yate y que no consumieron las 'celebridades' se transferirá a Gaza a través de canales humanitarios reales".