Guatemala: entre conflictos, Congreso reelige a magistrados a Corte de Constitucionalidad

Por revistaeyn.com
Luego de una jornada tensa el Congreso de Guatemala eligió al magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), correspondiente al período 2026 – 2031.
Los nombres que se definieron en la jornada del 5 de marzo fueron el magistrado Roberto Molina Barreto -que recibió 100 votos a favor- y Luis Rosales, actual magistrado suplente, -quien recibió 117 votos-. Ambos abogados fueron reelectos por diputados, ya que actualmente ocupan una magistratura en la CC.
Fue alrededor de las 4:30 de este viernes 6 de marzo que concluyo la sesión plenaria del Congreso, iniciada el jueves 5 de marzo a las 10:30 horas.
DESIGNACIONES
Con esta designación ya se encuentran definidos cuatro de cinco nombramientos para la Corte de Constitucionalidad del período 2026-2031.Queda pendiente la elección del magistrado titular y suplente por parte del presidente Bernardo Arévalo en Consejo de Ministros.
La conformación de esta magistratura se establece así:
-Elegidos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG): Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo.
-Consejo Superior Universitario de la Usac: Julia Marisol Rivera y José Luis Aguirre.
-Corte Suprema de Justicia: Dina Ochoa y Claudia Paniagua.
-Congreso de la República: Roberto Molina Barreto y Luis Rosales.
Previo a inicia la sesión plenaria el pasado jueves, una Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) exhorto al Congreso de la República a elegir magistrados idóneos y con honorabilidad, para la Corte de Constitucionalidad período 2026-2031.
GRITOS Y EMPUJONES EN CONGRESO DE GUATEMALA
Varios diputados guatemaltecos se enfrentaron este jueves a gritos y empujones en el Congreso de Guatemala durante la elección de un nuevo magistrado para la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, en una elección clave para combatir la corrupción en la nación centroamericana.
El diputado oficialista David Illescas y el opositor y segundo vicepresidente del Congreso, Élmer Palencia, estuvieron cerca de llegar a los golpes en el pleno, según constató EFE.
El enfrentamiento tuvo lugar en la tarima de la junta directiva del Congreso guatemalteco, en una discusión por el uso de la palabra en el Organismo Legislativo.
Illescas pertenece a la bancada Raíces, afín al presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, mientras que Palencia es opositor del partido Valor.De igual manera, el legislador Álvaro Arzú Escobar, hijo del expresidente (1996-2000) Álvaro Arzú Irigoyen, tuvo un altercado con dos diputadas oficialistas, Mercedes Monzón y Elena Motta.
El choque entre Arzú Escobar con Monzón y Motta se registró cuando el hijo del expresidente quiso llegar a la fuerza a la tarima de la junta directiva del Congreso por encima de las legisladoras.