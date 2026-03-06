Centroamérica & Mundo

Guatemala: entre conflictos, Congreso reelige a magistrados a Corte de Constitucionalidad

Con estos anuncios quedan definidos cuatro de cinco nombramientos para la Corte de Constitucionalidad del período 2026-2031. Queda pendiente la elección del magistrado titular y suplente por parte del presidente Bernardo Arévalo en Consejo de Ministros.

Por revistaeyn.com Luego de una jornada tensa el Congreso de Guatemala eligió al magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), correspondiente al período 2026 – 2031. Los nombres que se definieron en la jornada del 5 de marzo fueron el magistrado Roberto Molina Barreto -que recibió 100 votos a favor- y Luis Rosales, actual magistrado suplente, -quien recibió 117 votos-. Ambos abogados fueron reelectos por diputados, ya que actualmente ocupan una magistratura en la CC. Fue alrededor de las 4:30 de este viernes 6 de marzo que concluyo la sesión plenaria del Congreso, iniciada el jueves 5 de marzo a las 10:30 horas.

DESIGNACIONES

Con esta designación ya se encuentran definidos cuatro de cinco nombramientos para la Corte de Constitucionalidad del período 2026-2031.Queda pendiente la elección del magistrado titular y suplente por parte del presidente Bernardo Arévalo en Consejo de Ministros. La conformación de esta magistratura se establece así: -Elegidos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG): Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo. -Consejo Superior Universitario de la Usac: Julia Marisol Rivera y José Luis Aguirre. -Corte Suprema de Justicia: Dina Ochoa y Claudia Paniagua. -Congreso de la República: Roberto Molina Barreto y Luis Rosales. Previo a inicia la sesión plenaria el pasado jueves, una Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) exhorto al Congreso de la República a elegir magistrados idóneos y con honorabilidad, para la Corte de Constitucionalidad período 2026-2031.

