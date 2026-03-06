PedidosYa: Talento como pilar de una estrategia más inclusiva

A través de iniciativas de formación y planes de carrera, la organización busca reducir la brecha de género y potenciar el talento femenino, en cargos de alta dirección y técnicas.

Por E&N Brand Lab para PedidosYa El liderazgo no solo se mide en expansión y crecimiento, sino también en la capacidad de construir equipos diversos y sostenibles. En esa ruta, PedidosYa ha logrado avanzar con paso firme al incorporar la equidad de género como un eje transversal de su estrategia empresarial. La compañía se enfoca en construir equipos más diversos, promoviendo un ambiente inclusivo y fortaleciendo estructuras y procesos. Victoria Landa, People Partner Manager HN, explica que la equidad inicia desde el proceso de reclutamiento, a través de estándares claros y sin sesgos, lo que les permite ser más asertivos al contratar, priorizando el talento y las competencias de los candidatos. De igual forma, reconocen que la competitividad comienza por ofrecer condiciones justas, por lo que han diseñado un esquema compensatorio que les permite ser más competitivos para que el talento los elija, basado en los estándares del mercado.

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS

Landa añade que la cultura organizacional de PedidosYa se basa en las competencias y el performance de la persona, no en su género. Conscientes del valor de las mujeres en los diferentes roles, la organización impulsa iniciativas que fomentan una mayor representatividad femenina, entre ellas: +Mujeres Tech, programa de pasantías para mujeres que estudian Ingeniería en Sistemas, con el que se busca que fortalezcan sus competencias digitales. Además, LeaderShe, dirigida a mujeres directivas, y WomenUp, que impulsa el liderazgo femenino. El compromiso de PedidosYa en materia de liderazgo femenino está respaldado por cifras y metas concretas. Actualmente, registra un 33,3 % de mujeres en cargos de liderazgo a nivel local y regional. El objetivo para 2026 es elevar ese indicador al 40%. Para lograrlo, la estrategia incluye promover el talento interno y asegurar la representación femenina con potencial, tanto en ternas de promoción como en procesos de publicación de vacantes. PedidosYa también ofrece condiciones laborales orientadas a la promoción del bienestar de su talento, como el modelo híbrido de trabajo para equilibrar la vida personal y laboral. Esto resulta un gran beneficio, principalmente para las mujeres, quienes por lo general son las que tienen más responsabilidades de cuidado. Landa añade que la cultura organizacional de PedidosYa se complementa con un código de conducta con políticas contra el acoso y la discriminación, el cual garantiza que todas las personas sean tratadas con respeto. Esto se suma al acceso a canales exclusivos de denuncias anónimas, con el fin de que todos los colaboradores puedan sentirse acompañados ante cualquier situación.

ACCIONES CLAVE