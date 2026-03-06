Honduras: Juez rechaza recurso para revocar captura de Juan O. Hernández

Centroamérica & Mundo

La resolución confirma el "carácter vigente" de la orden de aprehensión contra Hernández por el presunto lavado de activos y fraude relacionados con el desvío de más de US$2,3 millones a través de ONGs entre 2010 y 2013.

Por Agencia EFE Un juez de Honduras rechazó un recurso presentado por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández que buscaba anular la orden de captura en su contra por un caso de presunta corrupción, por lo que la medida permanece vigente. El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, dijo a periodistas que el juez declaró "sin lugar" la solicitud de revocatoria de la orden de captura presentada por los abogados de Hernández.

El expresidente había sido extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde cumplía una condena de 45 años de cárcel en Nueva York por narcotráfico y tenencia de armas, pero se encuentra en libertad tras recibir un indulto del presidente de EE.UU., Donald Trump, el pasado 28 de noviembre. La resolución confirma el "carácter vigente" de la orden de aprehensión contra Hernández por el presunto lavado de activos y fraude relacionados con el desvío de más de 62 millones de lempiras (US$2,3 millones) a través de ONGs entre 2010 y 2013, explicó Silva. Los cargos contra Hernández están asociados a un caso millonario que también salpicó a exdiputados, empresarios y particulares en un desvío de recursos del Estado para financiar la campaña política del exmandarario en 2013. El portavoz judicial indicó que la defensa de Hernández puede interponer una garantía de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte.