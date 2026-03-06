Empresas & Management

¿Por qué IRTRA es el único y el más exitoso modelo recreativo para los trabajadores en el mundo?

Conversamos en exclusiva con el guatemalteco Ricardo Castillo Sinibaldi, quien lleva más de cinco décadas en su liderazgo, y nos dio las claves:

Por Velia Jaramillo - Estrategia & Negocios El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) es una gran empresa. Su presupuesto anual supera los 1.000 millones de quetzales (unos US$120 millones). Emplea a más de 6.000 personas. Tiene más de 600 proveedores y han contribuido a crear más de 15.000 empleos indirectos. Y no se detiene. En el futuro espera contar con un Centro de Convenciones y un nuevo Aeropuerto internacional, que de concretarse, acelerarían el desarrollo del suroccidente guatemalteco.

El IRTRA fue creado por el decreto 1528 del Congreso de la República de Guatemala en 1962. Tiene el objetivo de brindar un servicio de excelencia a la comunidad, especialmente a los trabajadores de la empresa privada y sus familias, así como contribuir al turismo interno y extranjero.



LAS CLAVES DEL MODELO IRTRA

Su presidente, Ricardo Castillo Sinibaldi, nos brindó las claves de éxito de este sistema. 1-Gran alcance: en 64 años, ha brindado alegría a más de 102 millones de visitantes. 2- Financiado por los patronos: Más de 40.000 empresas aportan a este sistema que beneficia con centros recreativos gratuitos a un millón de trabajadores afiliados. 3-Innovación y crecimiento constante: En 64 años de vida, acumula inversiones por más de 3.500 millones de quetzales (unos US$448 millones), y en la próxima década “nuestros proyectos van a llevarse alrededor de 6.000 millones de quetzales de inversiones (unosUS$770 millones)”, apuntó. 4-Gestión eficiente: Los aportes patronales se emplean principalmente para inversión, y más del 50 % de la operación de los parques se sostiene con sus propios ingresos. Ello ha permitido que la expansión del IRTRA se financie con recursos 100% propios. “Hoy generamos más por la operación de los parques que lo que pagan los patrones, de los 1.000 millones de quetzales del presupuesto, el 54 % viene de los ingresos y el resto, 48 % lo aportan los patrones”.