Honduras: presidente Asfura promete investigar masacre en el Caribe y dice no quedará impune

POR EFE

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, expresó su “dolor” por la masacre de al menos 20 personas en una finca de palma africana en el Caribe del país, y aseguró que el crimen “no se va a quedar impune”.

"Les hablo con dolor. Y antes de cualquier otra palabra, quiero dirigirme a las familias de las víctimas de la aldea Rigores en Colón. No hay palabras, ni las mías ni las de nadie (...). Esto no se olvida y eso no se va a quedar impune", subrayó Asfura en una video divulgado por la Presidencia hondureña.

Asfura calificó el crimen múltiple como "una herida más que Honduras no merece" y envió un mensaje a los familiares de los fallecidos, asegurando que "solo Dios consuela y abraza el alma ante la pérdida de nuestros seres queridos".

La matanza ocurrió de madrugada en la aldea Rigores, en el municipio de Trujillo (departamento de Colón), cuando las víctimas se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana y fueron emboscadas por hombres armados, vestidos con uniformes de la Policía.