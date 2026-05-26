Inversiones mineras chinas avanzan en LATAM sin control de su huella ambiental

Por: Revistaeyn.com

La carrera global por los minerales críticos está redefiniendo el mapa económico y geopolítico de América Latina. Mientras el mundo acelera la transición energética y multiplica la demanda de baterías para vehículos eléctricos, en la región emerge una pregunta cada vez más incómoda: quién paga el costo ambiental y social de esa transformación.

Un informe del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) sostiene que empresas chinas consolidan posiciones estratégicas en el negocio del litio latinoamericano bajo esquemas marcados por baja transparencia, estudios ambientales incompletos y crecientes tensiones con comunidades indígenas y rurales.

El documento —que analiza proyectos en Argentina, Bolivia, Chile, México y Brasil— describe un patrón que empieza a generar preocupación entre gobiernos, inversores y sectores empresariales de la región: la coexistencia entre la necesidad urgente de capital para desarrollar minerales críticos y la presión creciente por cumplir estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

La tensión es particularmente sensible en América Latina, donde buena parte del empresariado intenta alinearse con modelos de desarrollo vinculados al triple bottom line, que integran rentabilidad, impacto social y sostenibilidad ambiental. El avance chino sobre el litio aparece, para muchos actores regionales, como una prueba concreta sobre la compatibilidad —o incompatibilidad— entre velocidad de inversión y estándares ambientales robustos.

El informe del CICDHA sostiene que nueve de los diez proyectos analizados presentan sobreexplotación hídrica y estrés hídrico, mientras que ocho tendrían estudios ambientales “incompletos”. También identifica conflictos con comunidades locales e indígenas en nueve casos y déficits de transparencia en al menos seis proyectos.

La investigación apunta a compañías como Ganfeng Lithium, Zijin Mining, BYD, CATL y Tianqi Lithium, que se han convertido en actores centrales de la cadena global de suministro para la transición energética.

La paradoja es evidente: China lidera la fabricación mundial de baterías y vehículos eléctricos, pero parte de la materia prima que alimenta esa transición proviene de ecosistemas extremadamente frágiles de América Latina.

Los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile concentran algunas de las mayores reservas globales de litio. También son territorios atravesados por estrés hídrico, biodiversidad sensible y comunidades indígenas que dependen del equilibrio de acuíferos y humedales altoandinos.

En Chile, el informe advierte que el Salar de Atacama —uno de los principales centros mundiales de extracción— registra hundimientos de entre uno y dos centímetros por año debido al desequilibrio hídrico generado por la actividad minera. Allí, Tianqi Lithium controla el 24% de SQM, una de las grandes operadoras del sector.