Nicaragua otorga novena concesión minera tras sanciones de EEUU

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El Gobierno sandinista ha otorgado entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 81 lotes a 18 empresas chinas que ocupan 1.219.464,32 hectáreas, lo que representan más del 8,5 % del territorio nicaragüense.

Por Agencia EFE El Gobierno nicaragüense otorgó una concesión minera a cielo abierto a la empresa china Nicaragua Xinxin Linze Minera Group S.A., de aproximadamente 38.621,53 hectáreas, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, la novena tras las sanciones de Estados Unidos al sector minero del país centroamericano, informó el Diario Oficial La Gaceta. Con este nuevo título, la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia ha otorgado a esa firma china, representada en Managua por un ciudadano chino con residencia nicaragüense, un total de 183.506,4 hectáreas en concesiones mineras en 13 lotes.

El Gobierno sandinista ha otorgado entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 81 lotes a 18 empresas chinas que ocupan 1.219.464,32 hectáreas, lo que representan más del 8,5 % del territorio nicaragüense, incluyendo áreas protegidas, indígenas y/o afrodescendientes, según registros de la ONG ambientalista Fundación del Río, en un informe titulado 'Invasión minera china en Nicaragua'. A mediados de abril pasado, EE.UU. sancionó a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, un viceministro, otros cuatro individuos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.

Principal producto de exportación

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, los sancionados "ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua" y están "involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua" ligadas al sector aurífero. Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a US$2.009,2 millones en 2025, lo que significó un incremento del 44,4 % respecto a 2024 (US$1.391,6 millones de dólares), según el informe anual del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) y los datos del Banco Central. El oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación de Nicaragua, con ingresos por US$1.971 millones, equivalentes al 22,7 % del total exportado, y un volumen de 19,9 toneladas métricas, marcando un hito histórico, según los datos oficiales.