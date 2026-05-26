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Cancilleres de Panamá y China se reunirán en medio de tensiones por los puertos

Esta cita entre los ministros de Exteriores de Panamá y China es anunciada en medio de la tensión bilateral producto de la salida del conglomerado chino CK Hutchison, de la operación de dos puertos situados cerca del Canal el pasado febrero, luego de que el Supremo panameño declaró inconstitucional la concesión otorgada hace más de veinticinco años.

Por Agencia EFE Los cancilleres de Panamá, Javier Martínez-Acha, y de China, Wang Yi, se reunirán en Nueva York (Estados Unidos), la primera cita de alto nivel entre ambos Gobiernos en medio de la tensión por la salida forzada de un operador chino de dos puertos cercanos al Canal interoceánico centroamericano y la detención masiva en puertos chinos de buques de bandera panameña. "La reunión entre ambos cancilleres será de agenda abierta en el marco de una mayor armonización de las relaciones entre China y Panamá, países que desde hace 170 años mantienen relaciones migratorias, comerciales y culturales", indicó un breve comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Martínez-Acha asistirá a una sesión especial del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en ese marco "se reunirá con Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, país que preside en forma rotatoria" dicho ente "durante este mes de mayo y entregará la presidencia en junio a la República de Colombia", agregó la misiva. Esta cita entre los ministros de Exteriores de Panamá y China es anunciada en medio de la tensión bilateral producto de la salida del conglomerado chino CK Hutchison, de la operación de dos puertos situados cerca del Canal el pasado febrero, luego de que el Supremo panameño declaró inconstitucional la concesión otorgada hace más de veinticinco años. El fallo judicial inapelable se dio tras años de denuncias contra la concesión por ser desfavorable a los intereses del Estado panameño, según los denunciantes. El encuentro también se da en medio de las presiones de EE.UU., cuyo presidente, Donald Trump, amenazó con recuperar el Canal -que su país construyó y administró durante más de ocho décadas antes de traspasarlo a Panamá hace 26 años- dada la supuesta influencia "maligna" de China por la presencia de CK Hutchison en los puertos cercanos a la vía. De hecho, Trump consideró un triunfo de su Administración el acuerdo de compra venta de los dos puertos panameños alcanzado a inicios de 2025 entre CK Hutchison y un consorcio liderado por el gigante estadounidense BlackRock, en el marco de una transacción global que involucraba más de cuarenta terminales y casi 23.000 millones de dólares, que fue frenada por Pekín.