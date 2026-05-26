OIT y Cepal advierten que LATAM debe invertir 4,7% del PIB en cuidados hasta 2035

POR EFE

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) aseguraron este lunes que los países de la región necesitarían destinar un 4,7 % de su PIB para alcanzar estándares internacionales en licencias, servicios de cuidado infantil y atención de larga duración antes de 2035.

Las organizaciones afirmaron este lunes en la presentación de los resultados de un simulador de inversiones en políticas de cuidado que la inversión proyectada no es un gasto, sino una apuesta con "triple impacto": generación de empleo, mayor autonomía económica de las mujeres y retorno fiscal.

La Oficial Asociada de Asuntos Económicos de la División de Asuntos de Género de la Cepal, Carmen Álvarez, explicó que, según las proyecciones del simulador —que cubre 23 países de la región—, el 18 % de cada unidad invertida se recuperaría en ingresos fiscales derivados del aumento del empleo y los salarios, mientras que cada unidad monetaria invertida en licencias y servicios de primera infancia generaría un retorno de 2,2 unidades.

En términos de empleo, la implementación conjunta de estas políticas podría crear alrededor de 31,3 millones de puestos de trabajo, de los cuales 10,6 millones corresponderían a servicios de cuidado infantil y 20,7 millones a cuidados de larga duración, con un 88 % de esos empleos en condiciones de formalidad.