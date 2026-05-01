Irán reactiva vía diplomática con nueva propuesta y Donald Trump detecta “avances”

Por: Revistaeyn.com - Agencias

Irán dio un nuevo paso en dirección a una eventual reactivación de las negociaciones con Estados Unidos al presentar una propuesta diplomática a través de Pakistán, en un intento por destrabar un proceso que permanece estancado desde hace semanas.

Según informó la agencia estatal iraní IRNA, la iniciativa fue entregada el jueves 30 de abril mediante Islamabad, que actúa como canal intermediario entre ambas partes. Aunque no trascendieron detalles específicos del contenido, se trata del segundo planteo formal en pocos días por parte de Teherán.

La semana pasada, Irán ya había acercado un esquema de negociación en fases. En ese planteo, proponía priorizar el cese del conflicto y la reapertura del tránsito en el estrecho de Ormuz —una arteria clave para el comercio energético global— y postergar para una etapa posterior la discusión sobre su programa nuclear.

Sin embargo, esa hoja de ruta no logró convencer a la Casa Blanca. Medios estadounidenses señalaron que la administración de Donald Trump considera insuficiente cualquier esquema que difiera el tratamiento del dossier nuclear, eje central de la disputa.

Aun así, el propio mandatario estadounidense afirmó este viernes que Irán “ha hecho avances” en las conversaciones, aunque evitó dar por seguro un resultado positivo. “No sé si llegarán a cumplir los requisitos, pero están avanzando”, señaló, marcando una primera señal de recepción sin comprometer expectativas.

El trasfondo sigue siendo complejo. Las negociaciones permanecen bloqueadas por la negativa iraní a entablar diálogo directo mientras Estados Unidos mantenga el cerco naval sobre sus puertos, una medida que busca presionar económicamente a Teherán.

En paralelo, Irán conserva capacidad de influencia sobre el tránsito en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, lo que añade presión sobre los mercados energéticos internacionales.

El último contacto de alto nivel entre ambas partes tuvo lugar en Islamabad los días 11 y 12 de abril, con delegaciones encabezadas por el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance. Ese encuentro no logró traducirse en avances concretos hacia un acuerdo.

El conflicto, iniciado el 20 de febrero tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, se encuentra actualmente en una fase de alto el fuego desde el 8 de abril. En este contexto, la nueva propuesta iraní abre una ventana —aún incierta— para retomar un canal diplomático que sigue condicionado por profundas diferencias estratégicas.