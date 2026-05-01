China reconoce que polémica de puertos panameños no es un conflicto diplomático

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Según un comunicado de la Presidencia panameña, al mandatario Mulino le llegó una comunicación del Gobierno de China en la que se reconoce que la situación con los puertos panameños se está llevando adelante en tribunales arbitrales y no como un problema entre ambos Gobiernos.

Por Agencia EFE El Gobierno de China reconoció que la polémica en torno a los puertos cercanos al Canal de Panamá, explotados por una empresa china hasta que un fallo judicial tumbó la concesión, se resuelve ante los juzgados internacionales y no como un conflicto diplomático entre países, según aseguró el presidente panameño, José Raúl Mulino. "Recibí esta mañana una comunicación del Gobierno chino, de alto nivel, donde admiten que esta es una controversia de mercadería que está llevándose adelante en tribunales arbitrales en Estados Unidos, Nueva York, específicamente", dijo Mulino en su conferencia de prensa semanal.

Según un comunicado de la Presidencia panameña, al mandatario Mulino le llegó "una comunicación del Gobierno de China en la que se reconoce que la situación con los puertos panameños se está llevando adelante en tribunales arbitrales y no como un problema entre ambos Gobiernos". Ese reconocimiento del país asiático llega después de que esta semana EE.UU., Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad y Tobago acusaron a China de "politizar el comercio marítimo" y de "presión económica selectiva", tras aumentar los controles a buques de bandera panameña en puertos chinos. El gigante asiático ha intensificado en los últimos meses las detenciones de buques con bandera panameña en sus puertos, lo que implica retrasos e inspecciones adicionales. Según dijeron fuentes panameñas a EFE a inicios de este mes de abril, tres de cada cuatro buques que atracan en puertos chinos son inspeccionados. Esas detenciones suceden después de que la Corte Suprema de Panamá anulara el pasado 30 de enero la concesión a 25 años otorgada en 1997, así como su renovación, a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado chino CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).