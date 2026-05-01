Escalada total: Trump activa aranceles del 25% y choca con España, Italia y Alemania

Por: Revistaeyn.com - Agencias
La relación entre Estados Unidos y Europa sumó este viernes un nuevo foco de tensión, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que elevará al 25% los aranceles a automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea, en respuesta a lo que considera un incumplimiento del acuerdo comercial entre ambas partes.
El mandatario realizó el anuncio a través de su red Truth Social, donde sostuvo que el bloque comunitario no ha respetado los términos pactados.
Según explicó, la suba arancelaria entrará en vigor la próxima semana y se enmarca en su estrategia de presión para incentivar la producción industrial dentro de Estados Unidos.
Trump remarcó que las compañías que fabriquen vehículos en territorio estadounidense quedarán exentas de estos gravámenes, y aseguró que ya hay inversiones comprometidas por más de US$100.000 millones en nuevas plantas automotrices.
La medida refuerza su visión de los aranceles como herramienta central de política económica y comercial.El trasfondo legal de esta decisión, sin embargo, permanece abierto.
En febrero, la Corte Suprema de EE.UU. invalidó buena parte del esquema arancelario impulsado por la Casa Blanca, lo que obligó a la Administración a implementar un arancel global temporal del 10% bajo un nuevo marco que requiere aprobación del Congreso en los próximos meses.
El endurecimiento comercial se produce en un contexto de creciente fricción política con varios socios europeos.
En las últimas horas, Trump cuestionó abiertamente a España e Italia, al afirmar que ambos países considerarían aceptable que Irán desarrollara un arma nuclear, una acusación que profundiza el distanciamiento diplomático.
Las tensiones también alcanzan a Alemania. El presidente estadounidense criticó al canciller Friedrich Merz por su postura frente al conflicto en Irán y la guerra en Ucrania, y advirtió que su gobierno evalúa reducir la presencia militar estadounidense en territorio alemán, así como en España e Italia.
A su vez, estas declaraciones se producen en medio de desacuerdos más amplios sobre el rol de Europa en el conflicto con Irán, particularmente en torno al desbloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio global de petróleo.
El acuerdo comercial alcanzado el año pasado entre Washington y Bruselas establecía un arancel del 15% para la mayoría de los productos europeos, a cambio de un acceso prácticamente libre de gravámenes para bienes estadounidenses.
No obstante, el pacto aún no ha sido ratificado por el Parlamento Europeo, que ha reclamado mecanismos de salvaguarda ante posibles medidas unilaterales de Estados Unidos.
En este escenario, la decisión de elevar los aranceles y el endurecimiento del discurso político consolidan una nueva fase de tensión en la relación transatlántica, donde las disputas comerciales comienzan a entrelazarse con diferencias estratégicas en seguridad y política exterior.