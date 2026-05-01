Escalada total: Trump activa aranceles del 25% y choca con España, Italia y Alemania

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El aumento de aranceles a vehículos marca un punto de inflexión en la relación transatlántica, en medio de desacuerdos por Irán, el rol militar europeo y la presión de EE.UU. para relocalizar inversiones industriales.

Por: Revistaeyn.com - Agencias La relación entre Estados Unidos y Europa sumó este viernes un nuevo foco de tensión, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que elevará al 25% los aranceles a automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea, en respuesta a lo que considera un incumplimiento del acuerdo comercial entre ambas partes. El mandatario realizó el anuncio a través de su red Truth Social, donde sostuvo que el bloque comunitario no ha respetado los términos pactados. Según explicó, la suba arancelaria entrará en vigor la próxima semana y se enmarca en su estrategia de presión para incentivar la producción industrial dentro de Estados Unidos.

Trump remarcó que las compañías que fabriquen vehículos en territorio estadounidense quedarán exentas de estos gravámenes, y aseguró que ya hay inversiones comprometidas por más de US$100.000 millones en nuevas plantas automotrices. La medida refuerza su visión de los aranceles como herramienta central de política económica y comercial.El trasfondo legal de esta decisión, sin embargo, permanece abierto. En febrero, la Corte Suprema de EE.UU. invalidó buena parte del esquema arancelario impulsado por la Casa Blanca, lo que obligó a la Administración a implementar un arancel global temporal del 10% bajo un nuevo marco que requiere aprobación del Congreso en los próximos meses. El endurecimiento comercial se produce en un contexto de creciente fricción política con varios socios europeos. En las últimas horas, Trump cuestionó abiertamente a España e Italia, al afirmar que ambos países considerarían aceptable que Irán desarrollara un arma nuclear, una acusación que profundiza el distanciamiento diplomático.