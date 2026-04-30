Grave denuncia: "Nicaragua está convertida en base militar rusa", afirma opositor

Por: Agencias

La ratificación el miércoles 29 de abril, en el Senado de Rusia, de un acuerdo para fortalecer la cooperación militar con Nicaragua, firmado en Moscú en septiembre pasado, convierte al país centroamericano "en una base militar rusa", denunció el dirigente opositor nicaragüense Félix Maradiaga.

El líder opositor, que hace tres años fue uno de los 222 expresos políticos desterrados a Estados Unidos y despojados de sus bienes y su nacionalidad, advirtió en una declaración que ese acuerdo "rompe el balance razonable de fuerzas en Centroamérica y vulnera frontalmente el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica de 1995".

Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, no solo violan la soberanía nicaragüense, sino que ponen en riesgo directo la seguridad de Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Belice, advirtió el también coordinador nacional interino del partido Ruta del Cambio.

Maradiaga urgió a los gobiernos centroamericanos a invocar el Tratado Marco de 1995 y a iniciar el proceso de expulsión del "régimen de Ortega del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)".

Y a los Estados Unidos, a la Unión Europea, al Reino Unido, a Canadá y a los aliados democráticos, a no cerrar los ojos de ese acuerdo de cooperación militar, el cual, alertó, "tendrá consecuencias de seguridad de largo alcance para todo el Hemisferio Occidental".

Para Maradiaga, lo firmado y ratificado en Moscú "es una base militar rusa instalada a las puertas del continente" americano, y no "un acto rutinario de cooperación bilateral".

"Es la formalización de un proyecto político inadmisible: la conversión de Nicaragua en un estado satélite de Vladímir Putin, en una plataforma operativa al servicio de los intereses geoestratégicos del Kremlin dentro del hemisferio americano", señaló.